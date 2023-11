A régi 2007-ben épült mozaik címer helyén áll most az üveginstalláció, mely Borbás Dorka Ferenczy-díjas üvegművész alkotása. A Pannon Egyetem új arculatát tükröző betűlogó nemcsak a megújult kampusz letisztult stílusát követi, de egyben jelkép is, hiszen az egyetem nagy múltú üvegipari kutatását és utánpótlásképzését, valamint az újonnan induló üveg szakirányú képzését is szimbolizálja.

Dr. Gelencsér András rektor is erre hívta fel a figyelmet beszédében:

- A Pannon Egyetem és jogelődje már 70 éve foglalkozik az üvegtechnológiával, de azt a szerepet szeretném kiemelni, amelyet az üveg a tudomány fejlődésében betöltött. Ha belegondolunk, üveg nélkül gyakorlatilag nem is lennénk itt, hiszen a tudomány szinte minden vívmányát az üveg felfedezésének és annak alkalmazásának köszönhetünk, gondolhatunk a mikroszkóp lencséire vagy a teleszkópok objektívjeire. A tudomány és az üveg elválaszthatatlanul összefonódik. A Pannon Egyetem a tudomány egyeteme és mindig is büszke volt tudományos beágyazottságára, és ez az alkotás túl azon, hogy az egyetem logóját is megjeleníti, és utal a Pannon Egyetem üvegipari hagyományaira, a tudományhoz való kapcsolódását is szimbolizálja.

Csillag Zsolt kancellár az egyetemi infrastruktúra megújulásának fontosságával kezdte beszédét.

- Volt egy víziónk, hogy ha valaki végigsétál az Egyetem utcán öt-nyolc év múlva, az egy modern kornak megfelelő infrastruktúrával találkozzon. Sokan mosolyogtak rajtunk, de rendkívül büszke vagyok, hogy idén gyakorlatilag a teljes alsó kampusz megújult és jövő tavaszra el fog készülni. Ennek a környezetnek integráns része a címer, ami megtestesíti magát az egyetemet. Amikor látszott, hogy az előző címer műszaki állapota miatt nem maradhat, felmerült, hogy méltó módon, de a megújulás jegyében pótoljuk. Nagy szerencsénk volt, hogy találkoztunk a művésznővel, és a közös ötletelésünk eredményeként egy új köztéri alkotás is kapcsolódik az egyetemhez. Már látom és remélem azt, hogy a diplomaátadók alkalmával több százan fognak fényképezkedni az üveginstalláció mellett, és viszik a jó hírünket. Nagyon büszke vagyok arra, hogy elértük ezt a pillanatot.