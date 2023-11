A munkálatoknál jelen volt Schwartz Béla polgármester, aki elmondta, hogy a tavon eddig fahidak voltak, amelyek élettartama 15-20 év, a jelenlegi fémhíd élettartama meghaladhatja a 100 évet is. A hidat várhatóan néhány héten belül a Városligetbe látogatók is használhatják. A kialakítása íves, lépcső nem lesz rajta, így kerekesszékkel lehet azon közlekedni, valamint a park fenntartásához használt kisgépekkel is. A beruházás 56 millió forintba került, a megvalósításában Navracsics Tibor miniszter segített.

Az új híd a Városliget teljes megújításának a része. Elkészül egy rekortán futópálya, megújul az összes közlekedési létesítmény, járda, út, épül egy nagy parkoló, új közvilágítás. A közelben kialakítanak egy rendezvényparkot.