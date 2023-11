Halász Péter rendőr ezredes, a Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság gazdasági főkapitány-helyettese elmondta, hogy a megyei kapitányságnak a legrosszabb állapotú épülete volt az ajkai és a tapolcai.

– Hosszú adósságot törlesztettünk a városok és a kollégák felé. Az ajkai 1981-ben épült, a tapolcai 1988-ban, ugyanazzal a technológiával, az akkori kor követelményeinek megfelelően, rendőrségi célra, de egyiket sem újították fel időközben. Több évtizeden át kiszolgáltak egy olyan rendőri szervezetet, amely az idők során dinamikusan változott mind létszámát, mind a technológiát tekintve. Rájuk fért a felújítás kívülről és elkelne belülről is. Ajkán azóta lezajlott a panelprogram, megújult a városközpont és Tapolcán is ráfért a városképre, hogy felújítsuk az épületet. Fontos volt a felújítások során, hogy a tervezés során ne változtassunk az épületeken, építészeti értékeik megmaradjanak. Az energetikai felújítások során az üzemeltetési költségek csökkentése volt a cél. Ajkán elkészült a teljes homlokzati hőszigetelés, zárófödém-szigetelés és homlokzati nyílászáró csere. Tapolcán az előbbieken túl két kondenzációs kazánt építettünk be, termosztatikus radiátor szelepeket cseréltünk, strangszabályozás készült, egyes helyiségekben a lámpatesteket ledesekre cseréltük. Mindkét épület tetejére napelemes rendszert szereltünk fel. A kivitelezés tavaly szeptemberben készült, de többletforrásigény merült fel, a Belügyminisztérium 65,3 millió forintot biztosított – mondta a rendőr ezredes, és köszönetet mondott a kollégáknak a kivitelezés során tanúsított türelemért. Az ajkai felújítás 218, a tapolcai 379 millió forint volt, a projekt teljes bruttó költsége 632 millió forint, amelyben a pályázattal kapcsolatos költségek is szerepelnek. A KEHOP pályázati támogatás 567 millió forint volt.