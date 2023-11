Közülük is Fazekas Orsolya volt az a fő közösségszervező, aki a többi kolléga munkáját is segítette. Kiderült, úgy valósult meg a Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein elnevezésű programsorozat, hogy a várost területi egységekre bontották. Az egységeken belüli közösségek erősítését, építését szolgálták azok a beavatkozások, amelyeket igyekeztek úgy megfogalmazni, hogy az adott területi egység jellegzetességeihez, történeti hagyományaihoz, lakosságához mindenképpen kötődjön. A programok nagy részének lebonyolítását a Pro Veszprém Kft.-n keresztül bevont partnerek valósították meg.

– A megvalósítási időszak végére érve mindenképpen elmondhatjuk, hogy sokkal nagyobb számú közösséget sikerült megszólítanunk, mint amennyit a kiírás alapján elvártak tőlünk – emelte ki a városvezető. – Nagyon színes és gazdag programsorozat valósult meg.

– A közösség sokkal több, mint egy emberi gyülekezet, hiszen a jó közösséget az egységéről ismerni meg, az egységben pedig összeadódik a tagok ereje, és bámulatos dolgokra teszi képessé a közösséget – ezt már Fazekas Orsolya mondta a prezentáció előtt. – Ebből a gondolatból indultunk ki, amikor elkezdtük a Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein című projekt előkészítését és megvalósítását. Minden embernek szüksége van közösségre, szüksége van arra, hogy valakihez, valahová tartozzon, de ezt ma már az emberek sokszor észre sem veszik magukon. Ezért kell, hogy lehetőséget biztosítsunk nekik, vagy segítsünk lehetőséget teremteni arra, hogy egy közösséghez csatlakozzanak, vagy akár újakat is létrehozzanak.

Beszélt arról is, hogy az eredetileg 36 hónaposra tervezett projektet több dolog is nehezítette, első körben a pandémia, ami két időszakban is megakadályozta azt, hogy közösségi akciókat szervezzenek. A másik pedig a beszerzési kötelezettségük, ami szintén lerövidítette a projekt időtartamát. Végül a megvalósításra nagyjából két évük maradt. Mivel a közösségfejlesztők és az önkormányzat képviselői is nagyszámú, kisebb-nagyobb programot álmodtak bele ebbe a pályázatba, a könnyebb átláthatóság kedvéért öt részre osztották a szakmai tevékenységeket.

– A legkisebb rész a sport- és az egészségfejlesztési programok voltak – mondta a Fazekas Orsolya. – Ezen belül jóga- és nordic walking-foglalkozások nagy számban szerepeltek a pályázatban, illetve az egészségfejlesztéssel kapcsolatos ismeretterjesztő előadások is. A legnagyobb részfeladatunk a hagyományápolás, valamint a helytörténeti programok voltak.

Ennek a keretében jelentek meg a helytörténeti kiadványok, valamint a kavicsfogú álteknőst mintázó szobrok is. Nem mellékesen Csik Richárd önkormányzati képviselő, képzőművész volt az, aki ezeket a szobrokat megálmodta és megalkotta, ám nemcsak ennyit tett, hanem rendhagyó rajzóra keretében népszerűsítette is ezt több száz kisdiáknak a városban.

A harmadik részfeladat a környezettudatosság és a fenntarthatóság témakörébe illő programokat tartalmazta. Ezen belül két nagy projektet említett meg Fazekas Orsolya, köztük a Veszprémi fák és bokrok című kötetet, amely egyedülálló módon mutatja be Veszprémet a helyieknek és a kívülállóknak is. A negyedik részfeladatban gyermek- és családi programok megvalósítását vállalták. Ennek keretében néptáncfoglalkozások, családi és jeles napok, játékos foglalkozások és kisebb fesztiválok valósultak meg. Mivel a közösségfejlesztés egyik fő szempontja a társadalmi részvétel fejlesztése, ezért az ötödik részfeladatuk is ehhez kapcsolódott.

– Az emberek részvételi fórumokon mondhatták el a véleményüket, ötleteket adhattak, vagy akár részt vehettek egy-egy rendezvény vagy valamilyen közösségi akció megvalósításában is – mondta. – Több helyi zenekart is megismerhettünk, valamint különböző helyi csoportokat, klubokat is összehoztunk ezáltal.

Kijelentette, az intézmények és a helyi önkormányzat aktivitása a közösségfejlesztésben nem érhet véget azzal, hogy ez a projekt befejeződött.

– A továbbiakban is tennünk kell azért, hogy a veszprémi közösségek megerősödjenek és fejlődjenek. Ez a folyamat elkezdődött, és reményeink szerint a továbbiakban is folytatódni fog – zárta összefoglalóját Fazekas Orsolya.