Nagy Zoltán főigazgató ünnepi köszöntőjében kiemelte, büszkék arra, hogy az elismert, iskolateremtő professzor, Magyar Imre nevét viselheti az intézmény 1990 óta. A professzor példamutatása, embersége, hivatástudata példa mindannyiunk számára, ebben a szellemben végzik gyógyító-megelőző munkájukat.

Mikola István, az ajkai infektológiai osztály első főorvosa, Magyar Imre tanítványa, egykori egészségügyi miniszter megemlékezésében elmondta, hogy 1972-ben, a budapesti orvosi egyetem elvégzését követően került az ajkai kórházba. Az oktatói közül a legnagyobb hatást Magyar Imre gyakorolta rá, aki azonkívül, hogy rendkívüli ember és nagy tudású orvos, tanár, tankönyvíró volt, szépíróként és hegedűművészként is maradandót alkotott. Tizennégy könyvet írt. Célja volt, hogy az orvosjelöltekből ne csak gyógyítót, hanem értelmiségit képezzen, akik érdeklődnek a művészetek iránt. Hívő, igazi szellemi óriás volt. Nemcsak belgyógyászként volt hivatását magas szinten művelő elismert orvos, hanem az endoszkópos vizsgálatot is ő vezette be Magyarországon. Könyveiben az egyén társadalmi felelősségéről is írt. A gyógyítás is a társadalom iránt érzett felelősség.

Mikola István gratulált a kórháznak az eredményekhez, és hozzátette: nagyszerű az intézmény, nagy jövőt hordoz magában. A nővérek és az orvosok kiválóan teszik a dolgukat, amelyért elismerés illeti őket. Úgy gondolja, ha átszervezésre kerülne sor, akkor sem fenyegetné veszély. Ő maga is részt vett néhány hónapja az infektológiai épület átadásán. Az országban nem sok ilyen modern épület van.

Magyar Imre Emlékplakett kitüntetésben részesült Lakner Lilla Laura belgyógyász főorvos, aki magas szinten képviseli a gyógyító-megelőző munkát a gasztroenterológiai betegellátás területén. Kiemelkedő szerepe van az országos vastagbélrákszűrés megvalósításában. A kitüntetett előadásában többek között a szűrés fontosságáról, a korai felismerést követő kezelésről szólt.

Adjunktusi előléptetésben részesült Fuchs Diána, a belgyógyászati osztály, Balatincz Péter és Somorai István, a baleseti sebészeti és Kovássy Gergely, a szülészet-nőgyógyászati osztály orvosa.

Az ünnepségen a Kocsár Miklós Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei adtak műsort.