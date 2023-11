Sebestyén József rektor megnyitójában elmondta, örömmel nyugtázta a rendezvény vezér témáját az óvodai és iskolai szociális segítő munka tapasztalatairól és lehetőségeiről való műhely jellegű együtt gondolkodást, a tapasztalat és tudásmegosztást. A Veszprémi Érseki Főiskola tanárképző, pedagógus továbbképző és szociális szakember képző intézményként kiemelt célként és misszióként fogalmazta meg a társadalomba való kilépés pápai iránymutatását. A dokumentumban foglalt új irányok kijelölésére Ferenc pápa a katolikus oktatás megújítását kívánja, kívánta előmozdítani. A globális szinten megváltozott társadalmi és kulturális környezetben, amelyet antropológiai, szociális és környezeti válság jellemez, sürgetően fontos az egyházi tanulmányok bölcs és bátor megújítása.

- Hisszük és valljuk, hogy a jól felkészített óvodai, iskolai, szociális segítő nemcsak a társadalmi hátrány kompenzáció elősegítésében, vagy a tanulók pályafutásának kialakításában tudnak hasznos szolgálatot vállalni, hanem az egész ember neveléséhez, a tudatos értékválasztás módszereinek kialakulásához - jelentette ki Sebestyén József. - Azzal, hogy iskolai szociális segítőket képezünk, tulajdonképpen bekapcsolódunk a nevelési, oktatási intézményekbe, sajnos krónikusan jelenlévő társadalmi problémák kezelésében. Ez főiskolánk lényegi missziója. A szociális munkaszakos képzésben nem csak mi adunk át tudást, szemléletet, és egyfajta katolicitást, vagy az emberrel kapcsolatos egyetemes nézőpontot, hanem szakmai műhelyek szerveződésének is teret, közeget biztosítunk. Hallgatóink ugyanis behozzák a társadalmat, a problémákat az intézmény falai közé, ami által párbeszéd és hálózatosodás indul el a társadalommal, a nevelési oktatási intézményekkel, az ellátottal és a jelzőrendszerekkel.

Hozzátette: a képzések mellett ilyen kitűnő alkalom a mai nap is, amelyeket évről évre szervez a tanszék, és amely eseményeken családsegítő, gyermekgyógyító, idősellátó, integrációs és egyéb szociális segítő intézmények szakembereivel találkozhatnak és ami ennél is fontosabb, tapasztalatot cserélhetnek, tudást, nézőpontot és megismerhetik más mellett egymás hitvallását is.