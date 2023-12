Két nyíl formál köralakot a logón, amit 2024-ben már érdemes figyelni az italcsomagolásokon. Amelyiken van, azt vissza lehet váltani, amelyiken nincs, azt érdemes szelektív gyűjtőedénybe tenni. RePontok a nagyobb boltláncoknál mindenhol lesznek, automatákkal, a kisebb üzletekben működhet a kézi visszaváltás. A visszaváltóhelyek száma 2024-ben várhatóan fokozatosan bővül. Ezeknél eleinte – úgy tudjuk – külön edényt helyeznek el a nem betétdíjas palackoknak, hogy ha mégis ilyet vitt vissza valaki az automatához, akkor ne az utcán dobja el.

A betétdíjas műanyagflakonokat és fémdobozokat nem szabad laposra taposni, összegyűrni, mert csak épen válthatóak vissza. Így viszont otthoni tárolásuk során több helyet foglalnak el, üresen is. Erre érdemes felkészülni, helyet kialakítani nekik a lakásban. A sörösdobozokat pedig pláne érdemes kiöblíteni, hogy ne büdösödjenek.

A betétdíjas rendszerrel kapcsolatos leggyakoribb tévhitet oszlatjuk el.

1. ,,A tavaly összegyűjtött flakonokért is pénzt kaphatok januártól."

Nem. Csak azok visszaválthatók, amiken szerepel az ezt jelző logó. Tehát azokért jár darabonként az ötven forint, amelyekért ezt az összeget vásárláskor kifizettük.

2. ,,A visszaváltott üveg, flakon, doboz díját muszáj a boltban levásárolnom."

Nem. Készpénzt is kaphatunk érte. Akkor is, ha az automata kupont adott. Jótékony célra is lehet utaltatni majd a betétdíjakat.

3. ,,Drágábbak lesznek az italok az új rendszer miatt."

Igazából nem, mert amit a betétdíjért kifizetünk, azt visszakapjuk a visszaváltáskor. Pontosan annyit, amennyit fizettünk érte korábban, ötven forintot. Ez is egy körforgás, úgy, mint az újrahasznosítás.

4., "Csak ott válthatom vissza a betétdíjas üveget, flakont, dobozt, ahol azt megvettem."

Nem, bármelyik RePonton visszaválthatóak azok, amiken a kör alakú, nyilakból formált logó szerepel. Ezek az úgynevezett egyutas italcsomagolások, amelyek anyagát újra feldolgozzák. A többutas italcsomagolásokat újratöltik, ezek csak azokon a helyeken válthatóak vissza, ahol kaphatóak is. Jellemzően borok voltak eddig is ilyen üvegbe csomagolva. Ezeken más logó lesz majd januártól.

5. ,,A gyümölcslevek doboza, a tejesdobozok is visszaválthatóak lesznek."

Egyelőre nem. Ezek csomagolása többfajta anyagot tartalmaz. Az üvegekbe, a műanyagflakonokba tett szörpök csomagolása viszont visszaváltható lesz, a szószosüvegek, -flakonok egyelőre nem.

6. ,,Többször kell majd beutazni a városba, a nagyobb boltokhoz elmenni a visszaváltás miatt."

Elég annyiszor, amennyiszer egyébként is menne vásárolni, csak nem szabad otthon hagyni a flakonokat, nem érdemes elfeledkezni a visszaváltható palackokról.

7. ,,Amit nem visz vissza az egyik ember, hanem eldobja, majd visszaviszi a másik."

Elvileg ez működhetne, de csak akkor, ha ép a flakon, a palack, nincs összegyűrve, és látszik a vonalkódja.

8. ,,Adó, áfa terheli a betétdíjat."

Nem.

9. ,,Csak kupakkal együtt lehet visszaváltani a műanyagpalackot."

Nem. Az automata felismeri kupakkal együtt és anélkül is. A kupakot akár külön gyűjthetjük és fémszívekbe dobhatjuk, így jótékony célt támogathatunk és külön, itthon feldolgozzák a kupakokat.

10. ,.A szelektív gyűjtőszigetekre már nem lesz szükség januártól és a házhoz kiadott szelektív edényekre sem."

Dehogynem. Egyrészt az átmeneti időszakban még sok italcsomagolás nem lesz betétdíjas, másrészt ezeken a szigeteken a műanyag feliratú edénybe tehetünk például kiöblített samponos, ketchupos flakont. Az viszont valószínű, hogy a házhoz menő szelektív szemétgyűjtéseknél ritkább ürítésekre lesz szükség.

Olvasóink a témával kapcsolatos kérdéseiket elküldhetik szerkesztőségünknek a [email protected] e-mail-címre.