A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megnövekedett nemzetközi forgalomra figyelmeztet minden közlekedőt a következő egy hétben. A Nyugat-Európa felől érkező tranzitforgalom főként az M1-M0-M5-ös útvonalat érinti majd, de gyakorlatilag minden nyugat-kelet irányú úton megnövekedett forgalomra kell számítani karácsonyig. A tranzitforgalom újbóli megerősödése az új év első hétvégéjén várható az ellenkező irányba, amikor az átutazók visszaindulnak Nyugat-Európa felé.

Az ünnepek előtti napokban nemcsak a megszokott csúcsidőszakokban, hanem azon kívül is megnőhet időközönként egy-egy út forgalma, főleg a forgalmasabb bevásárlóközpontok környékén. A Magyar Közút jövőre 50 éves Útinform szolgálatának tapasztalatai alapján december 24-én délután és este nem várható nagyobb forgalom, viszont karácsony első napján a főváros és a megyeszékhelyek, valamint nagyobb városok irányából várható mozgás a kisebb települések irányába, sokan ilyenkor indulnak el a rokonokhoz, barátokhoz, akik közül többen általában december 26-án, délután indulnak vissza otthonukba.

A veszprémi Jutasi úton már délelőtt nem látni a kocsisor végét

Fotó: Benkő Péter/Napló

A fentiek alapján a közlekedőknek az év hátralévő napjaiban is érdemes lesz még utazás előtt tájékozódniuk az aktuális útviszonyokról, a forgalmi helyzetről, hogy időben felkészülhessenek az esetleges torlódásokra, lassulásokra és az ebből adódó menetidő-növekedésre. Érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalat időben megtervezhessék, adta hírül közleményében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A társaság arra is felhívja az autósok figyelmét, hogy a nagyobb forgalomban is legyenek türelmesek, előzékenyek, és tartsanak megfelelő követési távolságot, mert a legkisebb koccanás után is rövid idő alatt kialakulhat torlódás a forgalmasabb szakaszokon, arról nem is beszélve, hogy a sűrű forgalomban az ilyen esetek még balesetveszélyesebbek is lehetnek.