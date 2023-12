Miatta választottuk a 3. számú általános iskolát. Az elsős tanító néni édesanyám barátnője, osztálytársa volt. Ő tanított írni, olvasni, fogalmazni. Ő szerettette meg a betűket, a könyveket, ő indított el és kísérte, figyelte pályámat. Nyitott, támogató, befogadó közösséget, összetartó osztályt teremtett. Kedvesen, szeretettel nevelt, állt mindenki mellett biztatón, pozitívan, a legtöbbet, legjobbat hozta ki belőlünk. A kapcsolat az iskolaévek után is maradt, közös kirándulások, programok, találkozások, családi együttlétek jutnak eszembe. És az együtt átélt fájdalmak, nehézségek – mindegyikőnknek adatott. A többi emlékdiplomással ő is most kapta meg gyémánt díszoklevelét. Kedves Erzsi néni! Sok szeretettel gratulálok és köszönök mindent.