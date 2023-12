A kezdeményezés célja, hogy az ajándékokkal megtöltött és becsomagolt meglepetésdobozokkal örömet szerezzenek azoknak a Veszprém vármegyében élő gyermekeknek, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.

A főispán átadja a munkatársai által összeállított ajándékdobozokat

Fotó: Benkő Péter

Az ünnepi díszbe öltöztetett Szent István-teremben Takács Szabolcs főispán elmondta, számára több okból is jelentős ez a nap. – Egyrészt jelzi, milyen gyorsan rohannak az évek, ismét karácsony közeledik, amikor megjelenik a társadalmi szerepvállalás a hivatal életében, hiszen dolgozóink gyűjtötték az ajándékokat. Másrészt szerencsésnek nevezhetem magam, mert olyan kollégákkal dolgozhatok együtt, akik az év minden napján elvégzett munkájuk, ügyintézési feladataik mellett arra is szánnak időt, hogy ajándéktárgyakat válogassanak ki lányoknak-fiúknak, minden korosztálynak, majd szépen becsomagolják és eljuttassák azokat a vármegyeháza karácsonyfája alá. Mindemellett idén is találkozhatok olyan szervezetek képviselőivel, akik a családsegítés, a gyermeknevelés terén igen fontos és hasznos munkát végeznek.

A főispán elmondta, az elmúlt öt évben folyamatosan nőtt az átadott cipősdobozok száma, idén közel hatszáz doboz készült el, ami sokat elmond a kezdeményezés sikeréről. – Ebben az esztendőben is komoly belső szervezés előzte meg az akciót, melynek megálmodója Koronczainé Mészáros Anett kabinetvezető volt, aki a mai napig tartja a kapcsolatot a főosztályvezetőkkel és a járási hivatalok vezetőivel, ösztönözve valamennyi kollégáját az akcióban való részvételre – árulta el lapunknak Takács Szabolcs.

Az elmúlt öt évben folyamatosan nőtt az átadott cipősdobozok száma – mondta el Takács Szabolcs

Fotó: Benkő Péter

Az ajándékdobozokat Kalocsainé Erdélyi Veronika, a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény szakmai vezetője, Perger Zoltánné, a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője és Valler Szilvia, a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ szakmai vezetője vehette át. Kalocsainé Erdélyi Veronika lapunknak elmondta, az általuk gondozott családok körében háromszáz gyermekhez jutnak el az ajándékok tizenkét településen, ezzel mintegy kétszáz család ünnepét tehetik boldogabbá.