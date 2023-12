A szentmisén sok szombathelyi hívő vett részt, így köszönte meg, hogy szeretett lelkipásztoruk, Márfi Gyula hazatért. Nyugalmazott főpásztoruk nyolcvanadik születésnapján több veszprémi is jelen volt. Szervezetten jöttek a Keresztény Értelmiségiek (KÉSZ) veszprémi csoportjának, a Szent Mihály Védegyletnek tagjai, a széksorokban Vas és Veszprém vármegye számos elöljárója foglalt helyet.

A szentmisén a hívők szeretett lelkipásztora, Márfi Gyula, akit 80. születésnapján köszöntöttek

Fotó: Zsebe Ágnes

A szombathelyi megyéspüspök, Székely János arra kérte az ünnepeltet, sokáig sugározza az őt annyira jellemző derűt, boldogságot, a szív jóságát.

- Nagy öröm, hogy hazajöttél, maradj sokáig közöttünk! - mondta. A boldoggá avatott szombathelyi katolikus pap, Brenner János öccse, Brenner József (aki maga is pap) ismertette Gyula atya életútját, végül így szólt: - A Jóisten továbbra is megáldjon, segítsen, hogy továbbra is tanító példa lehess!

A nyugalmazott főpásztor szentbeszédében úgy fogalmazott:

- Testvérek, legyetek mindig derűsek, imádkozzatok, mondjatok hálát mindenért! Nekünk, magyaroknak is meg kell tanulni mindenért hálát adni! - tette hozzá saját tapasztalatából, majd igazolásul életútját ismertette, melynek során a mai 81 lakosú Pördeföldéről Pannonhalmáig jutott, ahol bencés diák lett, a párizsi katolikus egyetemre, Szombathelyre, a püspöki hivatalba, Egerbe, ahol segédpüspök lett, majd Veszprémbe, ahol huszonkét évet tölthetett püspökként. További három év után másfél éve lakik a szombathelyi papi otthonban, szolgálatával segítve segítve ott is a katolikus egyházat.

A hálaadó szentmise végével Ovádi Péter veszprémi országgyűlési képviselő olvasta fel Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlő levelét, majd Veszprém polgármestere, Porga Gyula köszöntötte az ünnepeltet, aki szerinte Veszprém szíve volt ott-tartózkodása idején. Udvarhelyi Olivér veszprémi KÉSZ elnök Veszprém polgárai, családjai köszönetét hozta. Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke Batthyány Lajos emlékérmet adott át az ünnepeltnek, azt mondta: - Köszönjük a Jóistennek, hogy János atyán keresztül ide vezérelte.

A szentmise végén is sorjáztak a köszönetnyilvánítók, akik közül a legemlékezetesebb élményben a pusztinai asszonyok hétfős kórusa részesítette a hallgatóságot.