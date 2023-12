Nyugdíjba vonulásával sem hagyta abba a pörgést, változatlanul ugyanaz a kérdés motiválja: hogyan lehetne jól segíteni. Ehhez elvégzett egy kortárssegítő tanfolyamot, majd a vele együtt végzőkkel alapították meg Veszprémben a Szenior Tanácsadók Társaságát. Éva kommunikációs tanácsadója az országban elsőként megalakult képviselői Szenior Mentor Kerekasztal hálózatnak, amely 25 településen segíti az időskorúak munkáját. Veszprémben dolgozott a város hosszú távra szóló idősügyi koncepcióján, mely a honlapon is olvasható, és amelynek köszönhetően a megyeszékhely 2019-ben elnyerte az Idősbarát Önkormányzat címet. Éva pedig akkor kapta meg a Pro Meritis-díjat.

A Szenior Tanácsadók Társaságával nemcsak gondokat vetettek fel, amelyeket az idősek érdekében meg kellene oldani (hol kellene akadálymentesíteni, legyenek alacsony padlójú buszok, javaslatok a közlekedési rendhez stb.), de dolgoztak a generációk közötti kapcsolat további javításán is. E célt szolgálja a Mesél a múlt, a Szupernagyi-pályázat, vagy az Év nagymamája, nagypapája, az Év szenior, illetve junior önkéntese díj, melyeket Éva kezdeményezett.

Szívesen dolgozik együtt fiatalokkal, mint mondja, mindenkivel, aki tanulni, tenni akar. Szerinte olyan időket élünk, amikor, ha odafigyelnek, a generációk egymástól is sokat tanulhatnak. Fontos például megismerni, milyen helyzetben vannak most az idősek. Úgy látja, már nem jellemző, hogy a korábbi munkahely alapján szerveződjenek nyugdíjasklubok. A nyugdíjas korosztályok között is nagy a különbség, a friss nyugdíjasok közül sokan vállalnak munkát, az idősebbeket inkább az elmagányosodástól kellene megvédeni, ráébreszteni őket arra, hogy kimozdulni, közösségbe járni egyet jelent a lelki egészség megőrzésével.

Közben augusztus 20-án Barta Éva újságíró szakmai életművéért, az idősek érdekében nagy elhivatottsággal végzett munkája, valamint a generációk közötti párbeszéd elősegítését szolgáló tevékenysége elismeréseként megkapta a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést, amelyet a köztársasági elnök adományozott.

Majd ismét előállt a kérdés: hogyan lehetne jól segíteni? Évában egy új összefogás ötlete fogalmazódott meg, mégpedig a nyugdíjas tanácsadók testületének megalakítása. Így lett az idei év következő jeles eseménye, amikor is a városi nyugdíjas érdekvédelmi szervezetek a tisztújítás mellett elfogadták a szervezeti változást is; az elnökséget a továbbiakban tanácsadó testület segíti, amelyet Barta Éva vezet.

Ő ugyanakkor azt mondja, minden, az önkéntes munkát kísérő örömet és elismerést megelőz szívében az a levél, amelyet nemrégiben legkisebb unokájától kapott. Ebben ez áll: „Nagyon büszkék vagyunk rád. Fantasztikus, hogy ennyi idősen is ilyen szerepet töltesz be nemcsak a mi, de az idősek körében is. Remélem, én is tudom majd így élni az életem!”