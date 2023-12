A tankerület a tetőcserére nyert pályázati támogatást, az önkormányzat az energetikai korszerűsítésre. A két projekt kivitelezése egyszerre valósult meg, így teljesen megújult a Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola Jásdi Tagintézményének épülete.

– Nagy ugrást jelent Jásdnak az iskolában egy időben megvalósult két projekt, a körülmények jelentős minőségi javulása. Büszkék lehetnek rá a helyiek. Sok összetevője van egy falu megtartóerejének, de a jó intézmények, a jó pedagógusok, szakemberek is hozzájárulhatnak. Ha a falusias létre nem teherként tekint az országvezetés, akkor sokat segíthet abban, hogy egy-egy kistelepülésen élők kötődése erősödjön lakhelyük iránt – mondta el Ovádi Péter országgyűlési képviselő, aki a felújítások projektzáró rendezvénye keretében az iskola pedagógusaival beszélgetett, többek közt Galambos Szilvia igazgatóval és Ferenc Istvánné tagintézmény-vezetővel. Kíváncsi volt tanítási és más tapasztalataikra is. Szó esett többek közt arról, hogy vannak diákok, akik, ha megbetegszenek, azért sírnak, mert nem mehetnek suliba, s akad olyan tanár, aki modernebb, nagyobb intézményekből tért vissza Jásdra, amihez az iskola családias hangulata is hozzájárult.

Szintén elhangzott, hogy szlovák nemzetiségi oktatás is folyik Jásdon, és a felújítási munkálatok nagyrészt a nyári szünidőben, a hétvégéken zajlottak. A tanulók, a tanítók már érzik a változtatások hatását, ugyanis sokkal hamarabb melegek a tantermek, már látszik, hogy biztosan kevesebb energiával, olcsóbban lehet fűteni azokat ezentúl.

Szauer István, a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója beszélt arról, hogy a Magyar falu program csaknem 29 millió forintot biztosított a tetőcserére, melynek keretében az ereszcsatornák, a gerendázat, a lécezés, a vízelvezetés is megújult. A kéményeket visszabontották, a régi palaburkolást új cserepek váltották fel.

– Nagy szerencse, hogy minkét pályázat támogatást nyert és párhuzamosan valósulhatott meg. Összehangoltuk a munkákat, ugyanis például a szigetelés miatt a falsíkok kijjebb kerültek – szögezte le Győry Tünde polgármester. Beszélt arról, hogy az önkormányzat a Terület- és településfejlesztési operatív program pluszkeretében kapott mintegy harmincmillió forintot. A nyílászárókat kicserélték, a fűtésrendszer, az áramhálózat, a világítás szintén megújult. Napelemek kerültek a tetőre, beüzemelésük még az utolsó fázisában tart, de hamarosan a teljes villanyáram-szükségletet biztosítja. A gázfűtés megmaradt, ám már nincs gyakori probléma a kazánnal, és a fűtés költsége csökken, mert sokkal kisebb a fogyasztás, mint eddig volt. A faluvezető megjegyezte, hogy a jásdi szlovák önkormányzat a tési gyerekek bérletének kifizetéséhez hozzájárul, hogy könnyebben járhassanak iskolába.