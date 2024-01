Egyéves előkészítés után az ötletgazda, Németh Katalin tanárnő, tavaly júniusban a Veszprémi Szakképzési Centrum „Séf” Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola igazgatójaként köszöntötte az intézményben az ismert diszkont-légitársaság, a Wizz Air képviselőit diákjai körében. A jó hangulatú, angol nyelvű ismerkedő programot követően a társaság és az iskola együttműködési megállapodást kötött, amelynek értelmében rendszerszintű kapcsolatot tartanak. Az iskola vállalta, hogy az érdeklődő tanulók képzését a 10. osztály után kiegészítik a légiutas-kísérők kompetenciafejlesztése témájú blokkal. A pályaorientációs rendezvény utáni következő lépésre a napokban került sor.

Végh Dávid megbízott igazgató, Schoffhauzer Judit igazgatóhelyettes és Németh Katalin projektgazda vezetésével az iskola három osztályából verbuválódott 33 fiatal Budapestre indult a légitársaság kiképzőközpontjába, gyakorlati tréningre. Az Európai Unióban is egyedülálló, Üllői úti intézmény 2018-ban nyitotta meg kapuit, naponta 300 fő képzését tudják biztosítani. Ezt is Bereznai Veronikától, a légiutas-kísérők toborzásáért felelős igazgatótól hallották, aki a cégről beszélt. Például arról is, hogy jövőre a jelenleginél is korszerűbb felszereltségű, új gyakorlóközpontot avatnak.

Zima Nikolett, a képzési központ vezetője és Szekeres Tünde, a légiutas-kísérők képzéséért felelős vezető (aki a legrégebben dolgozik ezen a területen és a mai napig utasokat is kísér) mondta el, hogy a kiképzés időtartama 5-6 hét. A második hét és az alapismeretekből letett vizsga után jogosítványt kapnak a jelöltek, akik számára ez a dokumentum belépő Európa bármely légiutas-kísérő képzésébe. Újabb három hét következik, ami alatt a repülőgépek típusaival ismerkednek, majd vizsga a témából. Mindezek után jöhet a felügyelők mellett végzett szakmai gyakorlat. Ez utóbbiba a Séfes vendégek is belekóstolhattak: ismerkedtek a vészhelyzeti eljárásokkal, az evakuálással, a tűzoltással, majd a pilótafülkében a szimulációs feladatokkal (felszállás, leszállás). Horváth Bence első tiszt előadást is tartott a pilótaképzésről és a pilóták munkájáról, mert gyakran a légiutas-kísérők lesznek azok, akik annyira beleszerelmesednek a repülésbe, hogy átképzésüket kérik. Maga a légiutaskísérő-képzés egyébként ingyenes, sőt már a képzés ideje alatt is kapnak gyakornoki fizetést a jelöltek.

Forrás: Séf iskola

A projektgazda, Németh Katalin a látogatás után azt mondta, hogy színvonalas, gyakorlatközpontú, élményalapú tanulási program részesei lehettek a fiatalok, akik az együttműködésnek köszönhetően már most nagyon ígéretes jövőképet képzelhetnek maguk elé, ha érdekli őket a repülés, ez az érdekes munka, tízezer méterrel a föld felett.

Ki-ki maga álmodja az álmait, ám a szakmai napon az is kiderült, milyen szigorú feltételekkel kell számolni. A jelentkezőknek egy angol nyelvű felvételi vizsgán kell megfelelni. A 18 éves életkort betöltve lehet jelentkezni orvosi vizsgálattal, amit később ötévente, ötven év felett pedig évente kell ismételni. Az egyenruhában például nem látszódhat tetoválás. Jól kell úszniuk a jelölteknek, amit bizonyítaniuk is kell a felvételi vizsgán, és aprócska sem lehet a delikvens, mert lábujjhegyre állva, kinyújtott kézzel el kell érniük a 210 centimétert!