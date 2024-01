Szakács Ildikónak az idei zirci újévi fogadáson kissé szokatlan volt a neki jutó szerepkör, hiszen ő inkább műsorvezetőként, előadóként szokott közreműködni hasonló rendezvényeken, ám most éppen ezt a munkáját ismerte el a város. Méltatása szerint mindig ott van, ahol szükség van rá, minden helyzetben a legjobbat hozza ki magából. Elkötelezettsége számos területen megmutatkozik, hírolvasó a városi televízió műsoraiban, programokat vezet, szervez, jeles napok megszépítésében, nagyrendezvények lebonyolításában közreműködik. Mindig felkészült, alapos, igényes. Nemcsak zirci eseményeken szokták felkérni műsorvezetésre, a környékbeli településekre is hívják. Csapattársaival mindig megtalálja a közös nevezőt, új kihívásoknak is megfelel. Tavaly a Zircikon fesztiválon a Reguly-színpad műsorvezetése mellett beugróként a nagyszínpadot is elvállalta, nem riadt meg az Alkotmány utcai rendezvénytérre özönlő több ezres közönségtől, gondoskodott a jó hangulat megalapozásáról, lendületes felkonferálásaival hívta színpadra az ismert zenekarokat.

„Ha a kezébe kerül a szövegkönyv, az adott rendezvény szervezőinek nyugalom költözhet a szívébe, mert garantált az esemény méltó kezdete és zárása, közben pedig a zavartalan lefolyás. Szép versek és prózai szövegek tolmácsolásával is gazdagítja közönségét. Előadásmódja mély érzelmeket közvetít és lenyűgözi a hallgatóságot” – e szavakkal jellemezték Ildikót.

Zirc várossá nyilvánításának negyvenedik évfordulóját ünnepli idén, és érdekesség, hogy Szakács Ildikó előadói pályafutása is 1984-ben vette kezdetét, amikor az iskolai szereplések mellett felkérték, mondjon verset esküvőkön, névadókon. Azóta örömmel tesz eleget hasonló felkéréseknek.