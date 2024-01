Amint azt a polgármester, Nagy Gábor lapunknak elmondta, a program szervezése során szakítottak a hagyományokkal, idén először nem vágtak disznót. Ugyanis a hajnali munkához nem sokaknak fűlik a foguk, inkább csak az ebédre érkeztek többen. Ezért most újítottak, idén csak kolbásztöltő és -sütő versenyt rendeztek. A program színesítéséhez Szőke András vállalta a házigazda szerepét. – Az önkormányzat biztosította az alapanyagot, csapatonként húsz kiló húst, kenyeret adtunk. Nyolc csapat, munkahelyi és civil csoportok, önkormányzat, hivatal, iskola dolgozói indultak a megmérettetésen, örülök, hogy a helyi cégek is bekapcsolódtak – mondta Nagy Gábor. Hozzátette, hogy a kóstolók értékesítéséből származó bevételt többen jótékony célra ajánlják fel a civil szervezeteknek.

Az önkéntes tűzoltók új fecskendőre is gyűjtöttek a kolbásztöltő és -sütő versenyen Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Szőke András Taliándörögdön élő filmrendező elmondta, hogy a legfontosabb dolgok egyike itt most a kapcsolat a nyirádiak és a dörögdiek között.

– Itt, a Bakony alján a fűszerezésben is nagy a hasonlóság, két különlegeset mégis találtunk itt ma. Sőt, alföldi vonatkozás szintén megjelenik. Én szentesi vagyok, de szegedi és vásárhelyi kapcsolatok ugyancsak vannak. A polgármester úr felmenői szintén alföldiek, és a svábos ízvilág is jelen van, sőt, itt mellettünk éppen bajor kolbász készül. A szárított paradicsom mint fűszer egészen szokatlan, de gyönyörű, vöröses színt biztosít. Az egyik csapat az 1800-as évek végéről származó receptúrával dolgozik, a magyar kolbásztöltésnél addig az időig vagdalt húsokat tettek a kolbászba, valamint sok fűszer- és gyógynövényt. Nekem is új, hogy a itt, a faluban még létezik az úgynevezett hasnyomós kolbásztöltő, amelynek működéséhez egy olyan kabátot vett fel a dolgozó, amelyre rákötözött a hasánál egy nagy falapot, azzal nyomta ki a töltőből az anyagot. A legjobban annak örülök, hogy háromgenerációs a jelenlét, a szépkorúak és a középkorosztály mellett a fiatalok, kisgyerekek sem hiányoznak. Valódi találkozások helyszíne a kolbásztöltés. Érdekesség még, hogy a legmodernebb, német elektromos töltőt használ egy csapat. Fantasztikus toros káposzta készül a nyugdíjasoknál, amely az itteni, Sümeg, Ajka, Dörögd Tapolca környéki ízvilágot idézi – sorolta a csapatok erősségeit Szőke András, aki a nap során zsűrizett is.

A body klubos vasemberek elektromos töltővel dolgoztak, és sajtos kolbászt is készítettek Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A hivatal csapata meleg védőitalokról gondoskodott, az önkormányzat csoportja élén Szabó Zoltán kétféle kolbászt töltött. Az egyiket sóval, borssal, paprikával, szárított paradicsommal fűszerezte, utóbbitól szép vörös színt kapott a hús. A zellerzöldet, kakukkfüvet, rozmaringot, tárkonyt sem sajnálta belőle, csabai és gyulai módra fűszerezett. Az ózdi származású szakember, bár Sümegen él, minden évben aktívan kiveszi a részét a munkából Nyirádon. Fehér bajor kolbásza is nagy sikert aratott, de a csapat nem versengett, csak saját kedvére töltött, sütött némi védőital készítése mellett. A Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület mindig aktív tagjai két kondérban 140 liter toros káposztát készítettek idén is, helyben savanyított káposztából. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület titkos recept alapján fűszerezett és forralt borral melegített, miközben fecskendőre gyűjtött, a bodysok elektromos töltővel ementáli sajtos, snidlinges grillkolbászt is készítettek paprika nélkül, Vincze Gergely hentes receptjét követve, és hagyományos kolbásszal szintén indultak a versenyen.

Délután Farkas Szabina operetténekes lépett fel, Dudar Feri mulatós slágerekkel érkezett, aztán a Sógorok szórakoztatták a vendégeket, és retró buli zárta a napot Jacksonnal.