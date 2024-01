Fabó Péter polgármester egyebek mellett kiemelte a civilek jelentőségét a város életében, ilyen a Bashe is. Büszkén mondta, hogy közel ötven civil szervezet működik Balatonalmádiban. Üdvözölte, hogy ezek a szervezetek önállóan pályáznak, nyernek, majd fejlesztenek, amely a város megújulását, népszerűségét, vonzerejét is szolgálja. A polgármester méltatta a horgászat idegenforgalomban betöltött szerepét. Mint mondta, ez a sport nagyon népszerű, amit jelez, hogy Magyarországon mintegy 800 ezer horgász van.

Forrás: Önkormányzat/Domján Attila

Keő Ferenc, a Bashe elnöke a beruházás részleteiről elmondta, kialakítottak egy közösségi előadót két pihenőhelyiséggel együtt, elvégezték a régi épület teljes energetikai korszerűsítését (fal- és tetőszigetelés), kicserélték a tetőt, napelemes rendszert építettek ki, hőszivattyút telepítettek. Felújították az evezőtárolót, megújult a horgászstég, a külső mosdó, a kerti kiülők. Különféle eszközöket, számítástechnikai berendezéseket szereztek be, létrehoztak egy tanösvényt, valamint kerékpáros pihenőt alakítottak ki Veszprémben és Balatonalmádiban. Az elnök arról is beszélt, hogy a pályázatot konzorciumi partnerükkel, a Veszprémi Evangélikus Egyházközséggel együtt nyújtották be.

Forrás: Önkormányzat/Domján Attila

Az egyesület 400 tagú, ebből 70-80 fiatal, illetve gyermek.

A balatoni horgászat helyzetét érintő kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy a tóban gazdag ponty- és süllőállomány van. Mint mondta, ők is elkötelezettek a horgászturizmus mellett, az egyik épületben két vendégszobát működtetnek. Lénárd András alelnök bemutatta a helyszín közelében lévő interaktív, digitális tanösvényt. A hely korábban elhanyagolt volt, hulladéklerakónak használták, amit ők megtisztítottak. A tanösvényen bemutatják a térség növény- és állatvilágát, hagyományait, néprajzát. Kiemelt céljuk a horgászat bemutatása, a természetvédelemre és a fenntarthatóságra való nevelés.