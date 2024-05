A Magyar Filmakadémia védnökségével Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban 12 helyszínen közel 100 magyar filmet, köztük számos premiert is láthatnak majd a filmbarátok június 12–15-e között. Az idei filmes kínálat az előző évekhez hasonlóan rendkívül gazdag és színes, csakúgy, mint a kísérőprogramok.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a sajtótájékoztatón

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az esemény sajtótájékoztatóján a Fotonban elmondta, a veszprémiek nagyon büszkék arra, hogy a régióban otthonra lelt a Magyar Mozgókép Fesztivál, a Moz.go. Szerinte a térség három rendező városa a hétköznapi életben tulajdonképpen egy városként működik, 15-15 kilométerre egymástól.

– Előbbi települések rendkívül változatos díszletet és hátteret adnak a művészeti alkotásokhoz, így a mozikhoz is. Az ambíciónk azonban mindig is több volt ennél. Úgy gondoltuk, hogy ez a térség nemcsak díszletként nagyon jó, nem csak az itteni színészeink olyan tehetségesek, hogy bármelyik magyar filmben vagy akár nemzetközi produkcióban is megállnák a helyüket, de a mozgóképművészet és a régió együttműködése talán még ezen is túlléphet, és hozzájárulhat egy kreatív régió létrehozatalához – mutatott rá Navracsics Tibor.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

– Az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat, amely 2023-ban zajlott Veszprém vezetésével a Bakony–Balaton-térségben, egy olyan jó ugródeszka számunkra, amely hosszú távon is megalapozhatja azt, hogy ez a térség – kihasználva a természeti adottságait, az itt élő lakosság műveltségét, iskolázottságát és tehetségét, mindazokat az újító szándékokat, amelyek az itt élőket jellemzik – Magyarország első kreatív régiójává váljon. Ebben elengedhetetlenül szükséges a mozgóképfesztivál léte is – zárta szavait a miniszter.

Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos megnyitójában arról beszélt, hogy reményei szerint megtalálja a végleges nevét hosszabb időre a fesztivál, és Moz.go néven fogjuk illetni.

– Évről évre több szakmai programmal, nagyobb nézőszámmal és nagyobb sikerrel zajlik a fesztivál – emelte ki a kormánybiztos, aki úgy vélte, a Gutenberg-galaxis után elérkeztünk egy új galaxisba, ami a mozgókép galaxisa, hiszen az információ nagy részét az emberek a mozgóképen keresztül szerzik be.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

– Ez a fesztivál megpróbálja a hazai megjelenési formák alkotásait bemutatni. A játékfilmet, a dokumentumfilmet, az animációs filmet, a mozifilmet és a televízióra vagy streamingre szánt alkotásokat együtt – fogalmazott a kormánybiztos és hozzátette, fontos, hogy egy ilyen mustrát minden évben végig tudjanak nézni az idelátogatók.

Szólt arról is, hogy az idei év különleges, mert húsz éve létezik az adó-visszatérítés rendszere. Tehát miután beléptünk az Európai Unióba, adódott a lehetőség, hogy a Magyarországon filmprodukciókra elköltött összegek 30 százalékát vissza lehet a produkcióknak igényelni. Káel Csaba szerint ez az adó-visszatérítés nagyon dinamikusan felpörgette az egész szakmát. Ez vonatkozik a magyar gyártású filmekre, és vonatkozik azokra is, ami külföldi filmek, nagy hollywoodi vagy nagy nemzetközi koprodukciók kapcsán is rendelkezésükre áll a produkcióknak, s mindez elképesztően dinamikus filmipart hozott létre Magyarországon.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

– Az elmúlt évben – most már kitartóan körülbelül az ötödik éve – London után Budapest vált Európa legnagyobb filmgyártó központjává. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy több mint 20 ezer embert foglalkoztat ez az ágazat. Nagy szüksége van természetesen az oktatásra, az utánpótlásra, úgyhogy ilyen szempontból számítunk a régió oktatási potenciáljára is – sorolta a kormánybiztos.

Elhangzott, az elmúlt év nagy sikere, hogy a dokumentumfilm kategóriában a Nemzet aranyait több mint százezren nézték meg, a Semmelweis című filmet, Koltai Lajos alkotását pedig 350 ezren, ami az elmúlt tíz év legnagyobb hazai mozisikere.

De nemcsak mozifilmek bemutatója lesz a fesztiválon, hanem televíziós és egyéb filmek is. A Tündérkert vagy a Sereg című film, illetve év végén debütál a Hunyadi című sorozat.