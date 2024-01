Navracsics Tibor miniszter kifejtette, számára nagyon sokat jelentett a Cimbora műsora, és valószínűleg a mai fiataloknak is sokat adhatna. Manapság ugyanis nincs olyan igényes műsor, mely az irodalom, a minőségi élet felé orientálná a fiatalokat. Napjainkban divatos azt közvetíteni feléjük, hogy kevésbé foglalkozzanak a szabályokkal, a konvenciókkal. Nem esik szó arról, hogy vállaljanak felelősséget, vegyék figyelembe a másik embert is. Manapság, szemben a 80-as évekkel, az olvasás elvesztette népszerűségét.

Navracsics Tibor: Maradjon a város idén is olyan gyarapodó közösség, mely befogadja az újat és a jót, miközben megőrzi a lelkét

Fotó: Nagy Lajos / Napló

A miniszter rámutatott, az elmúlt 40 év alatt más lett a világ, sok válság történt, a 90-es évek teljes bizonytalanságban teltek, amikor nehéz volt egyben tartani családokat, közösségeket, településeket, vállalkozásokat.

– Idén végre új lehetőségek nyílnak meg a közösségek számára Balatonalmádiban is, mely a Balaton egyik ékköve. A városnak továbbra is olyan vezetésre van szüksége, mely számot vet a település értékeivel, hagyományaival, kihívásaival, hangsúlyozta a miniszter, majd azt kívánta, hogy a város idén is olyan gyarapodó közösség maradjon, mely befogadja az újat és a jót, miközben megőrzi a lelkét.

Kontrát Károly országgyűlési képviselő egyebek mellett köszönettel szólt a támogatásról, melyet közös céljaik eléréséhez kapott a polgármestertől, illetve az egész várostól. Reményei szerint 2024 is sikeres év lesz, majd Kerényi Imrére emlékezett, akivel együtt sikerült megszereznie a városnak a Magtár csodálatos épületét.

Kontrát Károly és É. Szabó Márta, Balatonalmádi díszpolgára, a Cimbora egykori műsorvezetője

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Fabó Péter polgármester felidézte a Cimbora című műsorral kapcsolatos emlékeit, a verseket, a dalokat, a táncokat, amiket ott hallott, látott. Kiemelte, a műsor kulturált emberfőket nevelt, melyet az akkori egyetlen lehetőség miatt a televízióban lehetett látni, ma a gyerekeket az online térben kell megszólítani. Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmüket arra, hogy ne az online térben töltsék idejük nagy részét, hanem a való életben. A polgármester újévi kívánságaiban egyebek mellett megbízható barátokat kívánt mindenkinek.

Fabó Péter polgármester beszédében felidézte a Cimbora című műsorral kapcsolatos emlékeit is

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Az újévi köszöntők után É. Szabó Márta, Balatonalmádi díszpolgára, a Cimbora egykori műsorvezetője felidézte a műsor, illetve gyerekkora szép pillanatait, melyek a városhoz kötődtek, ahol nagyapja is élt, majd fotókiállítást nyitott meg. A képeken a műsor emlékezetes pillanatait, illetve a Cimbora Alapítvány által létrehozott Klassz a pARTon című, balatoni komolyzenei rendezvénysorozat művészeit lehet látni. Az esten köszöntötték a fél évszázaddal ezelőtt létrehozott, azóta megszűnt Cimbora című műsort, valamint a húszéves helyi Cimbora klubot. Mindezek után Érdi Tamás Liszt-Ferenc-díjas zongoraművész – Chopin, Debussy és Kodály ismert, népszerű darabjaival – csodás újévi koncerttel ajándékozta meg a közönséget.