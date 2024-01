– Tavaly kiugróan magas volt az adóbevétel, míg 2022-ben 290 millió forint, addig 2023-ban már 490 millió. Ez szinte teljes mértékben az iparűzésiadó- bevételből származik. Az önkormányzat – tudomásom szerint – az elmúlt tíz évben először tehette meg azt tavaly, hogy megtakarítását bankbetétbe helyezze, az idei fejlesztések fedezete már rendelkezésre áll. Mozgalmas, küzdelmes év volt a tavalyi, veszteségek is érték a települést. Búcsút kellett vennünk Takács István néhai tűzoltóparancsnoktól és Sulyok Ferenc egykori önkormányzati képviselőtől.

– Szolgáltatásbeli veszteségek is érték a várost, államosították a háziorvosi ügyeleti ellátást és a védőnői szolgálatot, így megszűnt itt a több mint húsz éven át jól működő háziorvosi ügyeleti központ. Az önkormányzat azonban a továbbiakban is támogatja a védőnőket. Veszteség még, hogy államosítva lett az önkormányzat víziközmű-vagyona, átszervezték a hulladékgazdálkodást. Az egyik nagy bank megszüntette a városban a helyi fiókját, a pénzintézetnek az egész járásban nincs már kirendeltsége. Viszont sikerült megállítani a lakosságszám fogyását, mára lassú emelkedés tapasztalható. Ezt segítjük a Devecseri Életút Program bevezetésével, mind a gyermekvállalás, mind az óvoda- és iskolakezdés tekintetében a támogatásainkkal. Fontos megemlíteni, hogy az itt élő szépkorúakról is gondoskodik az önkormányzat – sorolta a polgármester.

A város lakossága folyamatosan nő, az önkormányzat a babadobozprogrammal is segíti a családalapítókat

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Napló

– A lakosság részéről elsősorban az infrastruktúra fejlesztése terén fogalmazódnak meg elvárások, így tavaly is folytattuk a középületeink felújítását, karbantartását. Megújult a tűzoltószertár kerítése, multifunkcionális közösségi teret alakítottunk ki a Berta parkban, a pedagógiai szakszolgálatnak új helyszínt alakított ki a Városüzemetetési Kft., megújult a városháza homlokzata, most a tetőszerkezet felújítása készül. Megújult az iskola villamos hálózata és egy csoportszoba az óvodában. Nyáron a szociális központ főbejáratának homlokzatát javítottuk, a védőnői szolgálat épületének tetőszigetelése készült el. Új elektromos kapu épült a Meggyeserdő bal oldali területén. A költséghatékony működés érdekében bővítettük az önkormányzat épületeiben a klímák számát. A Városüzemeltetési Kft. mulcsozógépet szerzett be, sok sporteszközzel gyarapodott a település, és ismét van saját gépjárműve az önkormányzatnak – összegezte az eredményeket Ferenczi Gábor.

Elmondta még, hogy tavaly több mint egy kilométer hosszú ivóvíz-hálózatot fejlesztettek, az új temetőben új gerincvezeték létesült közkutakkal, megújult a vízvezeték-hálózat több utcában. A járdaépítés terén is jelentős előrelépés történt, egy kilométer hosszan készültek összességében, a Magyar falu program támogatásával. Egyes területeken csapadékvíz-elvezetést építettek ki, ez folytatódik idén is. Az úthálózat fejlesztése keretében például a Makovecz-lakóparkot összekapcsolták az új temetővel. Parkolóhelyeket alakítottak ki több utcában, forgalomtechnikai beavatkozásokat végeztettek, folytatták a kerékpárút-hálózat építését. Az idei év legfontosabb beruházása a közvilágítás-korszerűsítés lesz, amelyet tavaly indítottak el. Tesztlámpák működnek több helyen is, és nagy teljesítményű napelemes lámpákat helyeztettek el több ponton. Gyermeknapra megújult mind a hat játszótér, többet be is kerítettek, másutt kamerákat helyeztettek ki, és a házirendek szintén a helyükre kerültek. Az új temetőben napelemes kandelábereket, hulladékgyűjtőket helyeztek el, hamarosan elkészül az akadálymentes vizesblokk.

Az ünnepségen Ihászné Szabó Katalin, a devecseri zeneiskola igazgatója és Hekele Dániel zenetanár működött közre.