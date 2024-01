Petőfi Sándor az 1822. december 31-éről 1823. január 1-jére virradó éjszakán született. A PVE maroknyi csoportja Petőfi pápai szálláshelyének főhomlokzatánál koszorúelhelyezéssel, mécsesgyújtással emlékezett meg a poéta, nemzeti hős születési évfordulójáról. Az egylet önkéntese, idősebb Kerecsényi Zoltán január 1-je kapcsán – stílszerűen – az első számú bibliai zsoltárt olvasta fel, de felolvasták a 175 éve, 1849. január 1-jén, Debrecenben keletkezett Újév napján című Petőfi-költeményt is.

Kerecsényi Zoltán egyleti ügyvivő, a Kossuth Szövetség (KSZ) Veszprém vármegyei titkára ismertetése szerint 1841 őszén, hosszas tolnai-baranyai csatangolás után a ferences templommal és kolostorral szemközti házba érkezett vissza újra Pápára Petőfi Sándor. Másodunokatestvére, Orlai Petrich Soma kicsit később, december körül talált ugyanitt szállásra. E falak között hármasban, Lantay Sándor nevű barátjukkal együtt laktak, ám majdnem megfagytak, a szobát szinte lehetetlen volt befűteni. Vály Ferenc kollégiumi professzor naplójegyzeteiből tudjuk, hogy ezekben a téli hónapokban a hőmérő higanyszála állandóan mínusz 3–12 fok között volt, tehát mihamarabb komfortosabb hely után kellett nézniük. Ennek a Barát utcából a Főiskola – a mai Petőfi – utcába való szállásváltoztatásnak a tényét iskolaszéki jegyzőkönyv is megőrizte.

2024 folyamán lesz Kossuth Lajos néhai magyar kormányzóelnök, hajdani pápai díszpolgár 130. halálozási évfordulója. Erre való emlékeztetésül piros-fehér-zöld és piros-kék színű szalagokkal átfont emlékkoszorút vittek, kötöttek fel a megjelentek a pápai Kossuth utca felújított szakaszának immár új részén álló, névtáblafelirattal pótolt Kossuth-fejszoborra is. Kerecsényi Zoltán, a PVE ügyvivője, a KSZ vármegyei titkára elmondta, hogy Kossuth Lajos elhunytának 130. évfordulójára már javában készülnek, lokális, környékbeli és fővárosi vonatkozású főhajtásokat egyaránt terveznek. 2024-ben van a Kossuth Szövetség alapító elnöke, a 2019-ben elhunyt Gavlik István 90. születési évfordulója is. Gavlik tanár úr több alkalommal járt Pápán, illetőleg a vármegyében, legutoljára az egylet és az önkormányzat közös Kossuth-emlékprojektjének nagyszabású záróünnepségén 2017 őszén, ezért róla is meg kívánnak majd emlékezni.