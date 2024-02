Maróti Béla, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége életműdíjasa, nemzetközileg elismert teljesítménybíró, vadász és solymász lapunknak elmondta: valóban, az erdeinkben, például a Bakony, a Balaton-felvidék környékén élő nagyvadaknak nincs természetes ellenségük, ezért az embernek, a képzett vadásznak kell gondoskodni az egészséges állományegyensúly fenntartásáról, ha kell, csökkentve az egyedszámot. Ennek lényege, hogy a minőség javára tegyük. – Mielőtt egy megfelelő vizsgával, engedéllyel rendelkező vadász fegyverhez nyúl, vegye figyelembe vennie, hogy a szelekció során ne az egészséges, szaporodásra képes, hanem a selejtes, esetleg beteg, öreg vadat próbálja kiválasztani az állományból, ezzel javítja annak minőségét. Hiszen az állatnak, a vadnak is meghatározott az életkora, s látszik az egészségi, fizikai állapota, amit egy vadásznak muszáj felismernie.

A vadász kérdésünkre elmondja, a tavasz közeledtével többfajta vadásztanfolyamot szerveznek. Aki komolyan gondolkodik annak elvégzésén, az nem a gyors, intenzívnek mondott felkészítésre jelentkezik. – A kellő ismeretek elsajátításához a gyorsaság itt valóban nem pálya, egy vadász nem ismeri, nem ismerheti a kapkodást. Muszáj kellő időt, több hónapot szánni az ismeretek elsajátítására – mondja Maróti Béla, aki arra hívja fel a figyelmet, egy vadásztanfolyam azzal indul, hogy megtanítsuk az embereket a legnagyobb alázattal belépni a természetbe, s arra, hogy mi ott porszemként viselkedjünk. Mit jelent ez? Nem zenével, nem hangoskodva, az erdő-mező nyugalmát nem sértve lépünk a természetbe. Ezt a viselkedést elsajátítani az első és legfontosabb, még a fegyverválasztásnál is előbbre való dolog, mondhatni a fő cél.

Maróti Béla úgy fogalmaz, „eb egy vadász kutya nélkül”, azaz a vadászathoz a megfelelő kutyafajta kiválasztása is elengedhetetlen. – A fajtaválasztás területfüggő, nagyvadas részen utánkeresésre kiválóan alkalmas a véreb és a tacskó. Univerzális vadászkutya a vizsla, közülük az apróvadra kitenyésztett fajták hasznosak, bár a vizsla a sebzett vad nyomán is elvezeti a vadászt. Legértékesebb – egyébként hungarikum – a magyar vizsla rövid szőrű és drótszőrű változatban. Ha lakásban tartjuk, mert a család kedvence is egyben, az előbbit javaslom. A magyar vizslák nagyvad-utánkeresésre a lövéstől számított négy órán belül alkalmasak, ezt meghaladóan a tacskók vezetnek el a sebzett vadhoz – foglalja össze a vadászmester.