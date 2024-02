A Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ parancsnoka, Bardon Tamás ezredes megnyitójában elmondta, Veszprémben a Futás a békéért egy hagyományos rendezvény. Kiemelte, nagyszerű dolog, hogy közel félezren vannak most együtt a fegyveres alegységek, a vonzáskörzet katonai szervezetei, valamint Veszprém rendvédelmi szervei és a kadétok. A sportesemény remek alkalom a csapatépítésre, és arra is, hogy pár szót is váltsanak egymással szolgálaton kívül is a társszervek képviselői. Hozzátette még: elsődleges, hogy fizikailag fittek, egészségesek legyenek az egyenruhások.