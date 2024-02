A tapolcai Fidesz és KDNP közös csoportja polgármesterjelöltjét, Lasztovicza Mátét Navracsics Tibor mutatta be Fotó: Tóth B. Zsuzsa

– A tapolcai Fidesz és KDNP közös csoportja most döntött arról, hogy kit javasol a június kilencedikei helyhatósági választásokra polgármesterjelöltnek és önkormányzati képviselőjelölteknek. Június kilencedike fontos dátum nemcsak az ország, de Tapolca életében kiemelten, hiszen egy választás mindig lehetőséget ad arra, hogy új fejezetet nyissunk egy város életében. Olyan új fejezetet, amely az eddigieknél is nagyobb ívű fejlődést és gyarapodást hozhat a településen élők számára párthovatartozás nélkül. Így van ez Tapolcán is. A tanácskozás során összegeztük, hogy Tapolca nem tudott az elmúlt időszakban teljes mértékben élni azzal a lehetőséggel, amely a kivételes szépségű természeti adottságaiból, az itt élő emberek tehetségéből, közlekedési és földrajzi elhelyezkedéséből adódik. Egy dinamikusabb városvezetésre és egy reményeink szerinti képviselő-testületi többségre van szükség. Ennek jegyében vitattuk meg a jelöltek személyét. A két csoport együtt, egyhangúlag döntött úgy, hogy a polgármesterjelölti pozícióra az országos döntéshozó szerveknek Lasztovicza Mátét ajánlja. Máté tősgyökeres tapolcai fiatalember, aki felsőfokú tanulmányai után Budapesten az Országgyűlés Hivatalánál dolgozott. Most arra készül, hogy tehetségét, tudását latba vetve azt szülővárosa, Tapolca szolgálatába állítsa. Bízunk benne, hogy a tapolcai polgárok, megismerve elképzeléseit, támogatják majd június kilencedikén – mondta a miniszter.

Lasztovicza Máté, a tapolcai Fidesz és KDNP közös csoportjának polgármesterjelöltje mutatkozott be a szerdai tájékoztatón Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Lasztovicza Máté arról beszélt, hogy nagy megtiszteltetés számára a támogatás.

– A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen államigazgatási szakon szereztem diplomát, majd az Országgyűlés Hivatalában dolgozva megismertem, hogy miként működnek az önkormányzatok. Sok kapcsolatra tettem szert, amelyet szeretnék Tapolca számára felajánlani, hogy egy fejlődő városért dolgozhassunk együtt. Ez a szívügyem, hiszen az elmúlt időszakban tapasztalhattuk, hogy a város nem olyan mértékben fejlődött, ahogy azt megérdemelné. Olyan fejlődő városért szeretnék dolgozni csapatommal, ahol mindenki megtalálja számítását, ahonnan a fiatalok nem költöznek el, hiszen olyan munkahelyek is létesülhetnek, amelyek vonzóvá tehetik a várost az itt élők és az ide települők számára egyaránt. Csapatommal szeretnék nagymértékű fejlődést elérni Tapolcán. Az ország legszebb vidékén élünk, a legszebb választókerületben, amelynek Tapolca a központja. Ha ebből indulunk ki, Tapolcának a legszebb kisvárosnak kell lennie hazánkban. Azért dolgozom, hogy ez így is legyen, hogy a várost oda juttathassuk, ahova való, egy nagymértékű fejlődés felé – fogalmazott a polgármesterjelölt.

Az egyes számú választókerületben Töreky Ferencet, a kettesben Lenner Lászlót, a hármasban Neszler Imre Attilát, a négyesben Molnár Attila Ádámot, az ötösben Máté Sándornét, a hatosban Törőcsik Attilát, a hetesben Horváthné Somogyi Ildikót, a nyolcasban Horváth Miklósnét jelöljük önkormányzati képviselőnek, jelentette be Lasztovicza Máté.