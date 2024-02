Erről is és persze magáról, álmairól, terveiről is szólt a beszélgetés, melyről hamarosan beszámolunk. Addig nézzék meg azt a videót, melyen egy 1400 méteres mélységben dolgozó nemzetközi kutatócsoport rosszulléttel küzdő tagját hordágyon fekve igyekeznek a felszínre hozni a szintén nemzetközi barlangi mentőexpedíció tagjai. A videón a sólyi Piri Attila, a Bakonyi Barlangi Mentőszolgálat tagja is látható. Videó: Berentés Ágnes.