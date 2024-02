Az Aktív iskola programot a Magyar Diáksport Szövetség indította el általános és középiskolák részére. A mozgásösztönző program lényege, hogy minden tanulónak lehetősége legyen az optimális fizikai és mentális fejlődéshez és jóléthez szükséges, megfelelő mennyiségű és minőségű testmozgáshoz. Több mint háromszáz iskola csatlakozott már a kezdeményezéshez, köztük a Weöres-iskola is. A program további célja az, hogy a mozgás által javuljon a tanulók koncentrációja, ezáltal az oktatás hatékonysága is. A pápai diákok számára nem ismeretlen, hogy a tanórán tananyaghoz kapcsolódó mozgásos feladatokat oldjanak meg, ehhez a hét során további aktív szüneteket iktattak be. A gyerekek nagy örömmel végeztek gimnasztikai feladatokat, és szívesen zumbáztak is.

– Nemcsak élénkebben gondolkodtak a mozgások után, hisz mosolyukból és vidámságukból tudtuk, hogy a lelkük is „frissebb”, még boldogabb lett – mondta Szabó Katalin programfelelős.