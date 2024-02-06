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Gólyahír: velük gyarapodott Veszprém vármegye az elmúlt napokban
Születések a vármegyeszékhelyen január 31 és február 1. között.
Január 31-én: Péter Szofia Blanka, édesanyja: Bencze Dorina.
Február 1-jén: Béres Boglárka, édesanyja: Tekker Szimonetta; Jungmark Nilsson Lilja Emma Anna, édesanyja: Jungmark Ebba Anna; Sándor Zoárd, édesanyja: Sándor-Rácz Laura Eszter; Pereznyák Csenge, édesanyja: Czirók Kitti; Csőgör Romina, édesanyja: Csőgör Gáborné; Dömsödi Dániel, édesanyja: Szilber Viktória; Lehoczky Irina Maja, édesanyja: Mezősi Anna Dorina; Fellenbeck Emma, édesanyja: Fellenbeckné Finta Beáta; Varga-Bódi Ábel, édesanyja: Varga-Bódi Lilla Laura; Cseke Lorena, édesanyja: Neumann Loretta; Fojtyik Bianka, édesanyja: Fojtyik-Molnár Fanny.