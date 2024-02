A farsangi időszak mindig egy különösen várt esemény a pápai óvodák életében, a gyermekek és a felnőttek számára talán az egyik legkedveltebb időszak. Azon túl, hogy ebben az időszakban álarcot öltenek és megidézik a karneváli hangulatot, a farsangi időszak számos olyan néphagyományt őriz, amelyek már kevésbé ismertek, ugyanakkor a mai gyermekek számára is átélhetőek.

Hét városi intézmény ovisai űzték el a telet a pápai Fő téren

Fotó: Haraszti Gábor/ Napló / Forrás: Veol

– A mai napon egy olyan, talán manapság kevésbé ismert farsangi népszokást keltünk életre a gyermekek számára, amire óvodáinkban kevés lehetőség adódik, de itt a Fő téren megjeleníthető, mindenki által látható, átélhető – mondta Horváthné Végh Judit igazgató. – Visszaidézzük a régi korok falusi farsangi hangulatát az intézményünkbe járó és a városunkban élő valamennyi gyermekkel, hogy fáklyás felvonulással, a télboszorka elégetésével, hangos táncmulatsággal végleg elűzzük a telet. Ilyen jellegű rendezvény még nem volt az intézmény életében, mely sok lelkes kolléganő előkészítő munkájának és Somlai Nikolett Rózsa igazgatóhelyettes szervezésének köszönhető. Bízunk abban, hogy sikerült olyan tartalommal, értékkel, élménnyel megtölteni a mai délutánt, ami vélhetően lehetővé teszi, hogy ez a program, családi délután immár hagyományként a jövőben is megvalósulhasson. A családi délutánon nemcsak felidézzük régi népi kultúránk egy-egy értékét, hanem alkalom arra is, hogy egy kicsit kötetlenebb formában találkozzunk a szülőkkel, gyermekekkel. Mindemellett látva az érdeklődést, a résztvevők egy olyan különleges közösségi élmény részesei lehetnek, amire talán ilyen formában az óvodai mindennapokban nincs is lehetőség – emelte ki az igazgató, aki köszönetet mondott Boros Katalinnak, a Pápai Platán Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, amiért a segítségükre volt abban, hogy a télűzés valóban hangos és hallható legyen.

A rendezvény végén a szervezők forró teával, zsíros kenyérrel várták a családokat.