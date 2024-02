A lelkész asszonyt Végh László polgármester köszöntötte Sümegen a vasárnapi református istentiszteleten. Azon túl, hogy eredményes munkát kívánt, szólt a most záruló Házasság hetéhez kapcsolódva is. Hangsúlyozta a család fontosságát, amit a társadalom alapköveként jellemzett. – Mindannyian tudjuk, hogy napjainkban sátáni támadás folyik a házasság, a család és a gyermekvállalás ellen. Ez ellen pedig minden jóérzésű embernek küzdenie kell, felekezetre, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül – hangsúlyozta a polgármester, majd kiemelte, hogy a családhoz tartozik az idősek tisztelete is, hiszen nemcsak anyuka, apuka és gyerekek vannak, hanem nagymamák és nagypapák is.

Kóródiné Demeter Orsolya egyébként Veszprémből, a Kálvin János Parki Református Egyházközségből érkezett Sümegre. Középiskolai tanulmányait a kilencvenes években Kolozsvári Református Gimnáziumban végezte, majd a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatójaként készült a lelkipásztori szolgálatra. Több helyen teljesített szolgálatot, mostantól Sümegen segíti a hívek lelki épülését.