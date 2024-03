Porga Gyula, Veszprém polgármestere (Fidesz–KDNP) elmondta, EKF évad egyik meglepetése a Gyárkert volt, amely rendkívül közkedvelt és népszerű lett.

Tovább üzemel nyaranta a Gyárkert Kultúrpark

Fotó: Gyárkert/Pesthy Márton

– Amikor lefutott a program, azt éreztük, hogy a veszprémiek és a Veszprém környékiek igénylik a Gyárkertet. Azt, hogy folytatódjon, és ne csak egy egyszeri pillanat legyen, amit a kulturális fővárosi évadban megtapasztalhattunk – fogalmazott az ülés után a városvezető. – Azt a teret, amely itt létrejött, mindenképpen szerettük volna megőrizni, hiszen óriási igény van egy ilyen nagy befogadóterű közösségi helyre, ahova különböző programokat vihetünk. Ám arra a típusú rendezvénysorozatra, amely az EKF-évben volt, szintén óriási az igény. Az ehhez szükséges első döntést a közgyűlésen hoztuk meg, hiszen egyrészt magát a Gyárkert-fesztivált a városi kiemelt rendezvények kategóriájába emeltük – tette hozzá.

Ezzel az önkormányzat egy hosszabb távú elköteleződésről döntött, illetve 150 millió forintos keretet is biztosítottak. Pályázat útján választják ki a szervezőt, aki minőségi programot szervez majd ide.

– A 150 millió forint azt szolgálja, hogy a veszprémiek kedvezményesen juthassanak a koncertsorozathoz – mondta. – A jegyárakat szeretnénk némileg a piaci ár alatt tartani, hiszen a tavalyi Gyárkert-program egyik sikere mindenképpen az volt, hogy az előadók szélesebb tömegek számára is elérhetőek voltak.

Ugyanakkor folytatódik a Digitális Tudásközpont működése is, csak más formában. Mint ismeretes, az egykori húsáruház területén két évvel ezelőtt nyitotta meg a kapuit a Digitális Tudásközpont, amely egy központi kormányzati program egyik része volt, és pályázati forrásból valósította meg a beruházást az önkormányzat.

– Kifejezetten az általános, illetve középiskolai korosztályt célozta meg a program azzal, hogy az ő digitális kompetenciáikat fejleszthetik itt. Nemcsak veszprémi, hanem Veszprém vármegyei iskolások is érkeztek a tudásközpontba – fogalmazott Porga Gyula.

Jelenleg úgynevezett fenntartási időszakban van a központ, amit vállalnia kellett az önkormányzatnak kötöttségek nélkül. Arról folyt a vita a közgyűlésben, hogy ez egy hosszú távú elköteleződést jelent-e. – Minden évben van működési, finanszírozási igénye a programnak, viszont azt szeretnénk, hogy ez ne kifejezetten csak az iskolás korosztályt célozza meg, hanem a város egész lakosságának legyen hasznára, ha már az önkormányzat jelentős támogatást biztosít a fenntartására – mutatott rá a polgármester. – Ehhez minden adottság megvan. Bízom benne, hogy olyan típusú szolgáltatásokat nyújthatunk a veszprémieknek, amelyek hasznossá teszik ezta létesítményt. Fontos, hogy családi programokat kínáljon, és legyen olyan tér, ami a hétvégi programkínálatot bővíti.

A márciusi közgyűlésen több szociális támogatás mértékét is emelték. Ennek kapcsán Hegedűs Barbara, Veszprém alpolgármestere (Fidesz–KDNP) kérdésre válaszolva elmondta, a települési támogatások köre már régóta a veszprémi polgárok rendelkezésére áll; ezeket minden évben úgy ,,igazítják", hogy minél inkább elérhetővé váljanak.

– Ezek szociális alapú támogatások, ami lehet egy rendkívüli települési támogatás, vagy beiskolázási támogatás. Elég széles körük van a különböző támogatási formáknak, de mind jövedelmi értékhatárhoz kötött. A mostani közgyűlésen a jövedelmi értékhatárokat is megemeltük – mutatott rá az alpolgármester.

50–50 százalékos emelésről van szó, de vannak olyan támogatási formák is, ahol ennek az értékállóságát is igyekeztek biztosítani. A támogatásokat növelték, elég csak a temetési támogatásra gondolni, ahol jelentős növekedésre volt lehetőség. Az alpolgármester bízik benne, hogy ezek a szociális támogatások valódi segítséget jelentenek a veszprémieknek a jövőben is. De hogy mi módon lehet ezekhez a támogatásokhoz hozzájutni?

– Minden információt megtalálhatnak a veszprém.hu oldalon, ahol a különböző támogatási formák, illetve az azok igényléséhez szükséges dokumentációk is elérhetők – mondta.

Személyesen, ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatal munkatársai is segítséget nyújtanak a pályázati folyamatban.