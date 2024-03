– Minden város számára kiemelkedően fontos, hogy azokra az emblematikus, tiszteletre méltó alakjaira minden évben emlékezzen, akik a város és a térség kulturális életéhez hozzáadtak, és akikre a mindennapokban is példaként tekinthetünk. Eötvös Károly ilyen személy volt, aki az egész ország számára is maradandót alkotott – fogalmazott az eseményen Hegedűs Barbara, Veszprém alpolgármestere.

Hegedűs Barbara, Veszprém alpolgármestere is elhelyezte a város nevében Eötvös Károly sírján a koszorút

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A városvezető hozzátette, ügyvédként, politikusként, irodalmárként és zsurnalisztaként is letette a névjegyét, nagyon sokrétű, sokoldalú személy volt Eötvös, aki fontos történelmi pillanatban, a XIX–XX. század fordulóján nehéz politikai és társadalmi környezetben tudott maradandót alkotni. 38 éven keresztül a parlament tagjaként és képviselőként is részt vett közéletben, az ország függetlenségéért dolgozott, azért, hogy Magyarországnak meglegyen a dualista rendszerben is az önrendelkezése, és a modernizáció is végbemehessen.

Beszélt arról is, hogy az irodalom terén olyan történelmi személyek életét örökítette meg, akik a mai napig sokat adnak a történelmi felfogásunkhoz. Veszprém méltóképpen emlékezik róla, hiszen Eötvös Károly a vármegyei könyvtár névadója 1968 óta. – A könyvtár vármegyei szinten is az egyik legfontosabb kulturális intézményként működik és a fiatal generációk számára is át tudja adni ezt a tudást, és Eötvös Károly emlékét is azért, hogy a következő évtizedekben is mindig legyen egy olyan közösség, amely ápolja a hagyományát – fogalmazott.

Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere Eötvös Károly sírjánál

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A beszéd után az intézmények képviselői elhelyezték a megemlékezés virágait.