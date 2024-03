Temesvári Balázs, a VKSZ Zrt. vezérigazgatója elmondta, megszokott volt a temető területén, hogy eddig is biztosították az elektromos hajtású kisjármű szolgáltatását. Az új beszerzésű jármű reggel 8 és 16 óra között, hétfőtől péntekig áll az ideérkezők rendelkezésére. – Az autóbusz-megálló felőli bejárathoz telepítjük ezt a kis eszközt – mondta, míg a járműről elárulta, alapvető szempont volt, hogy mindenképpen elektromos hajtású járművet szerettek volna beszerezni. A jármű méreteiben is nagyobb, kisebb teher szállítására is alkalmas, tehát jobban kihasználható, mint az előző volt. Ráadásul modernebb és csendesebb is – ezeket a szempontokat figyelembe véve választották ezt az eszközt.