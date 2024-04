– Idén több városrészben és több helyszínen szerveznek programokat városunkban, ezzel is érvényesülni látszik a kulturális kaleidoszkóp a kelet-balatoni kistérségben. Nemcsak a rendezvények látogathatók belépődíj nélkül, de fontosnak tartom kiemelni, hogy ingyenes a parkolás az egész városban. A Szent Erzsébet ligetben délelőtt 10 órától egészen sötétedésig vár minden kedves helyi és idelátogató polgárt a Piknik a parton rendezvény. A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár előtt 13 órától utcabállal, utcazenével és burgerekkel készülnek. De idén nemcsak a központi részen lesznek programok. Budatava városrész is megrendezi saját majálisát 10–14 óra között a Hétvezér játszótér mellett a tömbbelsőben, főzéssel és gyermekprogramokkal. A környékbeli gördeszkás fiatalok pedig már hagyományaikhoz hűen idén is megszervezik a nagy május 1-jei legurulást Veszprémből Balatonalmádiba – árulta el lapunknak a város polgármestere.

Vidámság, színes programok jellemzik a majálist Balatonalmádiban

Fotó: önkormányzat

A részletekről hozzátette: – Délelőtt a tánc világnapján ünnepeljük, ezért fellépnek a helyi fiatalokkal foglalkozó táncos csoportok is, a Balatonalmádi Néptáncműhely, a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió, a Hullámzó Balaton Néptánccsoport és a Kid Rock and Roll SE. A tánc világnapja alkalmából pedig egy igazi táncházzal zárulnak a délelőtti programok. A ligetünkben egész nap várja a fiatalokat és idősebbeket az ugrálóvár, babakörhinta, sportjátékok, kreatív játszóház, kézműveskedés, agyagozás, sakkszimultán, lufi- és retró kisautóvásár. Aki pedig megéhezne, igazi retró cukorkák, vattacukor, sütemény, pogácsa, kürtőskalács, ásványvíz, üdítők várják, természetesen a sör és virsli mellett. A délutáni színpadi blokkban fellépnek a helyi zeneiskola növendékei, a Shotokan Karate-Do SE bemutatót tart, 16 órától pedig a Napraforgó Meseszínház mesekoncertje vár minden érdeklődőt. A Piknik egy igazi Enikő-partival zárul. Városunk igazán színes, hagyományőrző és újító szándékkal megszervezett programokkal is vár május 1-jén, hiszen az itt élők nyugodt gyarapodásáért, az idelátogatók tartalmas kikapcsolódásáért dolgozunk. A város majális után következő nagy programja május 18–20. között Folk utcazene-fesztivál és a 35 éves Balatonalmádi város születésnapi hétvégéje lesz, amelyre szeretettel várjuk az idelátogatókat és helyi polgárokat, ünnepeljünk együtt!