A Bóbita mellett három másik óvodában ültetnek még fát a francia autóipari beszállító munkatársai, akik hétfőn négy növényt ültettek el az apróságokkal a zöld fenntarthatóság jegyében. Sándor Edit szót ejtett arról is, hogy zöld oviként náluk évek óta az úgynevezett zöld jeles napok kiemelt programok, csakúgy mint a hétfői Föld napja. Reggel kezdtek a rovarok jegyében, volt játszóház is, míg délután interaktív játékos foglalkozáson vehettek részt a gyerekek, ahol a méhek életmódjáról tudhattak meg érdekességeket régi támogatójuk, Horváth Gézának hála.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Kiderült az is: a Valeo eAutomotive Hungary Kft. úgy döntött, hogy ebben az évben a munkavédelem, az egészségvédelem és a környezetvédelem iránti elkötelezettségét szeretné megmutatni évszakoktól függetlenül. Az ültetésből kivették a részüket az ovisok is, akik szorgalmasan gereblyéztek és locsoltak is.