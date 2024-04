– A Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói és a kísérőik egy nagyon jó hangulatú eseményen vehettek részt a porvai polgármester, Veinperlné Kovács Andrea és a Veszprém Aréna jóvoltából. Együtt szurkolhattak a veszprémi kéziseknek. Az utazáshoz is segítséget kaptunk, az önkormányzat megszervezte azt, és rendelkezésünkre bocsátotta a buszt, állta a költségeket. A hangulat fergeteges volt, az élmény felejthetetlen, mindenki boldogan érkezett haza. Egy rendkívüli délutánt tölthetett el kis csapatunk Veszprémben. Óriási dolog volt számunkra, mikor a kézisek elmentek a székek előtt, a szemfüleseknek még autogramot is sikerült begyűjteniük. Nagy megtiszteltetés is volt ez a lehetőség diákjainknak, reméljük, még lesz folytatás – hangsúlyozta a gyermekeknek szerzett öröm jelentőségét Lampertné Váliczkó Mária iskolaigazgató.

Igazán izgalmas élményben volt részük a porvai és a borzavári diákoknak a Veszprém Arénában

Forrás: porvai önkormányzat



Pénzes Évától, a porvai kulturális referenstől tudjuk, hogy április 15-én ingyenjegyek révén a porvai és a borzavári diákok részt vehettek a Veszprém–Balatonfüred kézilabda-mérkőzésen.

Nem tudjuk, hogy a bakonyi gyerekek szurkolása is hozzájárult-e – lehet –, de könnyedén nyertek a veszprémi kézisek a balatonfüredi csapat ellen

Forrás: porvai önkormányzat

A 47 diák és a hat kísérő felnőtt már eleve nagy izgalommal indult útnak, ugyanis a gyermekek többsége még nem járt felnőtt kézilabdameccsen.

Együtt a lelátón – Az is tanulás, tapasztalatszerzés, ha a felnőttek segítségével a gyerekek sporteseményekre jutnak el

Forrás: porvai önkormányzat



– Nagyon aranyosak voltak, ahogy kíváncsian várták, hogy milyen is lesz. Miután megérkeztünk, ujjongva közrefogták a kézilabdacsapat kabalafiguráját, a vörös hajú Fredet. Természetesen mindenki szeretett volna vele egy fényképet. A helyüket elfoglalva kicsit megszeppenve várták a gyerekek a mérkőzés kezdetét. A 9 évestől a 14 évesig mindenki a Veszprém csapatának szurkolt, mintha évek óta nagy drukkerek lennének. A gólokat üdvrivalgással, felugrással, tapssal köszönték meg és persze készültek dudafújással. Jó volt látni, ahogy önfeledten kikapcsolódtak. Persze a veszprémi kézilabdacsapat nyert. A meccs végén közel is mehettek a játékosokhoz a diákjaink, beszélhettek velük egy kicsit, amire nagyon büszkék voltak. Közelebb kerültek így a kézilabda sportághoz is. Élőben láthatták a játékot azok a tanulók is, akik kézilabdaszakkörre járnak, átélhették, milyen is egy igazi meccs. Hazafelé az úton énekeltek és még néhányszor azt kiáltották, hogy „Hajrá, Veszprém!”. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki ehhez hozzájárult – fogalmazott a referens.