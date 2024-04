A vendég Frivaldszkyné Jung Csilla klinikai szakpszichológus, logoterapeuta, a Magyar Logoterápiás Egyesület elnöke és férje, Frivaldszky János jogfilozófus, politológus, egyetemi tanár, a Pázmány Péter katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Jogbölcseleti Tanszékének vezetője volt. Három gyermek szülei, tudósok, akik mindent megtesznek, hogy a keresztény Magyarország erősödjön, hangzott el a bemutatásban.

Minden szinten, minden családban égetően fontos téma, amiről hallottunk az előadásban, ami „Mit tegyünk, ha szétesik korunk emberének személyisége és megtagadja erkölcsi természetét?” címmel került elénk.

Miről is van szó? Arról a törekvésről, amit XIII. Benedek pápa így jellemzett: "Tönkretenni Isten projektjét". Arról a korképről, amit Frivaldszky János sokéves oktatói tapasztalata és szülői felelőssége alapján foglalt össze: "a fiatalok nem élnek a mában, szemükből eltűnik a tűz". Leszögezte, még jó, hogy léteznek a régebbi generációk, akik elképedve mondják; nem volt még kor, amelyben annyira megkérdőjeleződtek volna az alapvető értékek, mint napjainkban. Ők azok, szülők és a tudomány képviselői, akik választ keresnek a kérdésre: – Mi az a szellemi dimenzió, amiből ellenálló képességet lehet nyerni?

A vendégek válasza: az ember háromdimenziós lény, van teste, lelke érzelmekkel, gondolatokkal, de van egy szellemi dimenziója is, amire ugyanúgy igaz, hogy egyszeri, egyedi és megismételhetetlen, ráadásul ez az a részünk, ami soha nem betegedhet meg. Ez utóbbi állítás többféle módon tetten érhető. Gyakran előfordul például, hogy demens betegek a haláluk előtti napokban egy-egy pillanatra úgy nyilvánulnak meg, mint korábbi egészséges állapotukban. Arra meg mindenki saját életében is talál példát, amikor két döntés között vacillálva belső hang figyelmezteti a helyes állásfoglalásra. Ez a szellemi erőforrásunk, melynek érzékszerve a lelkiismeret, ami megszólal a belső hanggal. Támaszkodni lehet rá, kiindulópontja lehet egy előremutató építkezésnek, de például a börtönmisszió is nagyon sokszor a visszaesés megelőzésére használja a lelkiismeretet, ami minden emberben benne van. Az élet értelme viszont egyéni és személyre szabott, általánosságban nem is lehet beszélni róla, viszont mindenkinek van célfeladata, ami jó esetben megszólítja, és így aktivizálható az erő.

Csodaváró tanácsot a pszichológia sem adhat, akkor működik az életem, ha az érzelmeim ellenére megteszem azt, ami a feladatom. Hogy mi, keresztények hagyjuk-e, hogy ebben a Szentlélek vezessen bennünket? Az üres templomok adnak választ erre a kérdésre.