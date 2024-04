„Mindannyian mások vagyunk…” – ismerős a dal. Ahány ember, annyiféle érdeklődés. Meggyőződésem, mindannyiunknak van olyan hobbija, elfoglaltsága, melybe szívesen ássa bele magát, lelkesen foglalkozik vele, leköti. Közben tanul, ügyesedik, ismereteket-ismeretségeket szerez. Ám nem feltétlenül az adott területet választja hivatásának. Legyen szó kertművelésről – egyesek világszínvonalon művelik – vagy sportról, mely a fentieken túl kitartásra is nevel. Sorolhatnánk művészeti ágakat, tudományos kutatást, de elsőre meghökkentőnek tűnő tevékenységeket is. Velünk, bennünk vannak, mindenkiben más. Ami közös ezekben – azt kívánom, legyen így –, hogy feltöltenek. Lelje örömét bárki bármiben, kísérletezzen, alkosson, ügyeskedjen, az előbb-utóbb megtermi gyümölcsét. Ha másként nem, örömet szerez vele magának. Ha szerencsés, még másoknak is.