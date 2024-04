Kovácsné Véber Esztertől megtudtuk, hogy időarányosan jól halad a beruházás, a nagy épület külső hőszigetelése és az ablakcsere megtörtént, már csak a színezés van hátra. Az akadálymentes bejárat elkészítése is jól halad. A projektben az iskola mindhárom épülete és a tető is hőszigetelést kap, valamint újabb napelemeket helyeznek fel. Az átadást a tanévnyitóra tervezik, ugyanis nemcsak az iskola, hanem az 1200 fős település életében is jelentős esemény a felújítás. A születésszámok jól alakulnak, az iskolások száma is emelkedett, így biztosított az intézmény hosszú távú működése.