A főszervező Harkai Ferenc, a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség elnöke volt. Az ő feladata volt a települési önkormányzatokkal való egyeztetés és az engedélyek beszerzése a Verga Zrt.-től és a Veszprém Vármegyei Kormányhivataltól. A pályakijelölésből is nagy feladatot vállalt, sőt a résztvevők is nála nevezhettek. Az ellenőrző pontokon az Ajkai Kórház Sportegyesület tagjai várták a kutyákat jutalomfalattal és vízzel. A kísérők és a kutya nélkül érkezők édességet kaptak.

Április 20-án változékony időjárás fogadta a Föld napja alkalmából indított túra résztvevőit

Fotó: olvasó

Az időjárás nagyon változékony volt. Hol kisütött a nap, hol beborult az ég, dél körül még hódara is esett a magasabb részeken. Ennek ellenére 82 résztvevő nevezett 34 kutyussal 24 településről a kislődi iskola udvarán. Ajkáról jöttek a legtöbben, 27-en, köztük a Vahur menhelyről önkéntesek is mentett kutyákkal, Kislődről tíz fő jelentkezett. A környező települések mellett Kecskemétről, Szomódról, Mosonszolnokról, Rácalmásról és Hegyeshalomból is érkezett kutyás túrázó.

A kislődi indulás után az egykori vashámor felől közelítették meg a kalandpark parkolójánál lévő ellenőrző pontot. Közben jelölni kellett a túralapon az úton elhelyezett kódot. Azután az Országos Kéktúra jelzésén haladtak az Úrkúti-őskarszt bejáratáig, érintve a Gusszing-pihenőt is.

Rövid pihenő után visszafordultak, de már a hegygerincen, az erdei tanösvényen jöttek vissza. A rövidebb utat választók a kalandpark mögött, a felhagyott mangánbányát érintve, a külszíni fejtés mellett tértek vissza a kiinduló pontra.

Az egyöntetű vélemény az volt, hogy nagy élmény így együtt túrázni, és várják, hogy jövőre is jöhessenek. Megszületett a következő év dátuma is: a 16. Kutyával a Bakonyba túrára 2025. április 26-án, szombaton várják a kutyásokat Kislődre.