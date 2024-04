A dunántúli viszonylatban is egyedülálló, látványos park csodájára jártak az elmúlt hetekben az ország minden pontjáról. Sok vendég eleve a másfél, két méter magas, száz kilogrammos óriási tojások látványáért utazott Tapolcára a tavaszi szünetben.

Csütörtökön kicsik és nagyok együtt bontották le a tojásparkot

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A hagyományok szerint a Batsányi Táncegyüttes fiatal tagjai zöldágjárást mutattak be, és dunántúli gyermekjátékokból adtak elő egy csokorra valót, most először népviseletben. A 26, általános iskolás korú táncos így búcsúzott az ünneptől, majd ők is segítettek a civil csoportok tagjainak leszedni a több ezer tojást a fáról és a tojáslugasról. Varjas Judit helyi képzőművész alkotásait, az óriás tojásokat és a tojástartókból felfűzött lugast is elszállították a helyszínről. Az alkotó szerint a jövő évi kiállításig némi javításra szorulnak majd az óriási tojások, mivel sok kíváncsi kéz tapogatta, kopogtatta azokat, kisebb-nagyobb sérüléseket okozva a felületükön.