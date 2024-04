A háromnapos rendezvényen idén magyar, portugál, francia, bolgár, kenyai, ausztrál, angol, máltai, kazah, spanyol, olasz, sőt Trinidad és Tobagó-i filmek versenyeznek több kategóriában. Kövér László köszöntőjében úgy fogalmazott, három oka is van arra, hogy kijelentse, ez a filmfesztivál Magyarországon van a legjobb helyen.

Kövér László a fesztivál díjával, az Arany Dióval

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

– Az első, hogy mi, magyarok nem gondoljuk azt, hogy a történelem véget ért, szemben azokkal, akik 1989-ben a világ urainak képzelték magukat és azt üzenték, hogy a történelem véget ért. Mi abban hiszünk, hogy a történelmet a maga érdekében és hasznára senki sem tudja kisajátítani. A második ok, hogy mi nem pusztán a történelem végében nem hiszünk, hanem abban sem, hogy a múlt eltörölhető. Mint bizonyára tudják, a nyugati kultúrában vannak, akik a múltból nem tanulni akarnak, hanem eltörölni, ők a cancel culture képviselői. A harmadik ok, hogy mi nem hiszünk a hamis technológiai fetisizmusban, abban, hogy a művészeti alkotásban az emberi lélek kiváltható a mesterséges intelligencia algoritmusai által – hangsúlyozta az Országgyűlés elnöke.

Áldozó Tamás polgármester emlékeztetett, az első fesztivált 2020-ban rendezték meg, a koronavírus-járvány miatt akkor csak online, egy évvel később pedig el is maradt, 2022-ben a magyar alkotók személyesen is találkozhattak a pápai filmszínházban, 2023-ban pedig már külföldi filmesek is érkezhettek Pápára.

– Büszkék vagyunk erre a rendezvényre, nagy lelkesedéssel várjuk vendégeinket évről évre; és arra is, hogy az egész rendezvény szervezésében, lebonyolításában közreműködhetünk. A város mondása, miszerint Egy kicsit mindenki pápai, ez most minden alkotóra, résztvevőre igaz.

Pozsgai Zsolt fesztiváligazgató hangsúlyozta, nem kosztümös történelmi kalandfilmeket várt az előzsűri, hanem olyanokat, amelyek valódi művészi eszközökkel világítanak rá egy olyan problémára, amely vagy a történelmünkben gyökerezik, vagy a történelem ismeretlen területeire vezetik el a nézőt.