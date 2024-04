Pribék István, aki évek óta vezeti a hideg vizes fürdőzést, örömmel nyugtázta a tó körbefürdését, mely, mint mondta, egész évben gyönyörű, más-más színét, arcát mutatja. A fürdőzés páratlan élményt ad minden egészséges embernek, erősíti az immunrendszert, védi az egészséget, ráirányítja a figyelmet a téli Balaton szépségeire, és nem véletlen a közösség névválasztása sem. Ezzel az a céljuk, hogy felhívják a figyelmet az éghajlatváltozás miatt kihalófélben lévő faj, a jegesmedvék védelmére. A közösség ebben a téli szezonban fürdőzött Balatonalmádiban, Balatonakarattyán, Alsóörsön, Balatonfüreden, Balatonudvari-Fövenyesen, Szigligeten, és a merülésük kíséri majd Örvényesen a nádkoronasétány átadását a közeljövőben. A tréner arról a közösségépítésről is gondoskodott, emiatt szervezett többször is elvonulást a Bakonyba, ahová a családok is elmentek, hogy a páratlan természeti környezetben feltöltődjenek. A fürdőzés után a visszamelegedés a parton történik, fürdőruhában, tornával. Kedves színfolt, hogy a tréner forró specialty kávéval, teával és Balaton szelettel kínálja a résztvevőket.

Pach Gábor elnök szerint felpezsdítette a tó téli életét a fürdőzés. Nagyon sikeres és jó program volt a téli Balaton körbefürdése, mely nemcsak a résztvevőknek, hanem a nézelődőknek, így sok helyi embernek is különleges élményt adott. Kimozdultak, elsétáltak a tóhoz, látták, ilyenkor is van élet a Balatonnál. Az elnök külön üdvözölte, hogy a közösség bevonta az adott településen élőket, így a polgármestereket is.

Tujder Tamara arról beszélt, sosem hitte volna, hogy idén, az esti fáklyás fürdőzésen Balatonalmádiban elsőként megy be a vízbe. Bártfai János kiemelte, nagyon sokat jelent számára a hideg vizes fürdőzés, mert ezzel teljesen új képességeket szerzett, noha korábban félt tőle. István átsegítette ezen, aki javasolta először a hideg vizes zuhanyzást. – A fürdőzés kitűnő társaságot, kikapcsolódást is jelent, utána fittnek, erősnek érzem magam, minden porcikám úgy mozog, ahogy kell –összegzett. – Korábban az első novemberi merülésnél szinte sikítani tudtam volna, de mögöttem egy nő alámerült, így arra gondoltam, mennyire kellemetlen lenne, ha én kimennék, így alámerültem, emlékezett az első alkalomra Murvai József, aki vezető, mérnök egy veszprémi vállalatnál. Úgy mondja, a hidegfürdőzés frissíti, elűzi a stresszt, kisimítja az embert. Heiter Róbert aláhúzta, megváltoztatta az életét a hideg vizes fürdőzés, mely segített neki egy betegség leküzdésében is. Azóta mindig részt vesz ezeken az eseményeken. Róbert a tapolcai Malom-tóba bevitte a hétéves kisfiát, Zalánt is. Pintér Zita számára eleinte kihívást jelentett a fürdőzés, aztán élvezte ezt, meg a jó csapatot, a kitűnő hangulatot. A csobbanás rendkívül kedvezően érinti az egészségét. Zita Fehér Gergővel együtt a leghidegebb vízben, a leghidegebb időben a legtovább van vízben, számukra ez már életforma. Kelemen Nóri már gyermekkorában is befutott a hideg vízbe. Az pedig különösen fontos számára, hogy most egy csoportban, biztonságos és vezetett körülmények között teheti mindezt. – Az pedig, hogy egész évben lehet strandolni, különösen jó dolog, vélekedett. Hoffmann Attiláné Lenner Renáta, aki nemrég kezdte el a hidegfürdőzést, így értékelt: hihetetlen és egyben fantasztikus érzés az, hogy az ember mire képes! Nem beszélve arról, mekkora élményt, milyen frissességet ad a téli merülés! Részt vett a fürdőzésben Ovádi Péter kormánybiztos, országgyűlési képviselő, Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke, Kovácsfiné Nagy Judit, a Veszprém Vármegyei Jogász Egylet elnöke, Tósoki Imre, Tihany polgármestere, Márton Sándor, a balatonfüredi Bagaméri fagylaltozó tulajdonosa és Sümegi Gábor, a Balatonudvariban lévő Skrabski Pincészet társtulajdonosa is. Azt mondták, különleges élményt adott számukra a speciális légzés, a torna, a fürdőzés a Balatonban.

– Nagy kihívás volt, de ez is erősíti, új energiával tölti fel az embert, állították. A nézelődők, köztük sok polgármester, ismert személyiség, illetve lakó vagy turista szintén méltatta az eseményt, így Bóka István Balatonfüred, Fabó Péter Balatonalmádi, Hebling Zsolt Alsóörs, Sötét György és Pintérné Erzsébet Balatonudvari, Rozs Péter Balatonakarattya elöljárója, Némethné Szent-Gály Edit törvényszéki elnök, Kovácsfi László bíró, valamint Molnár Judit balatonfüredi bizottsági elnök, akik főként az egészséget és az idegenforgalmi előnyöket emelték ki a fürdőzés kapcsán. A "jegesmedvék" alkalomhoz illő programokat is szerveztek, így például március 15-én, a nemzeti ünnepen nagy méretű, címeres lobogót helyeztek el Balatonalmádiban a parton, a mólón pedig a résztvevők, a légzés, torna és a fürdőzés előtt ruhájukon kokárdával meghallgatták a Himnuszt. Kedves színfoltot adott az eseménynek, amikor Varga Tamás, az Amaretto fagyizó tulajdonosa, a tavalyi Év balatoni fagyija győztese nemzeti színű fagylalttal kínálta a résztvevőket, Polgár Erika, a Jóbarátok halsütöde tulajdonosa nemzeti színű lángossal rukkolt ki.