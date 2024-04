Porga Gyula elmondta, egy dolog minden közösséget jellemez, legyen az pici, vagy akár egy nagyobb közösség, a nemzet vagy akár egy város: azok sikeresek, akik a célokban meg tudnak állapodni, akik egyfajta konszenzust tudnak teremteni. Szerinte a sikerhez nem elegendő az, hogy a célokban egyetértés van. Az is nagyon fontos, hogy azokért hajlandóak legyenek a közösség tagjai tenni is.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Beszélt arról is, a cél az Veszprémben, hogy az életminőségben az európai elithez tartozzon a város. Olyan életminőséget szeretnének biztosítani a veszprémieknek, amelyek Európa élmezőnyéhez tartozó városokban tapasztalhatóak. Ehhez három dologra van szükség: olyan infrastruktúrára, amely garantálja a jó életminőséget. Másrészt a város által nyújtott szolgáltatások is magas minőségűek kell, hogy legyenek, és fontos az is, hogy minél több szolgáltatást el tudjanak érni a helyben élők. Ugyanakkor az is lényeges, hogy milyenek az emberi viszonyok. Észrevesszük-e azt, aki rászorul? Figyelünk-e a környezetünkre? Figyelünk-e az épített örökségre? Feltette azt a kérdést is, hogy a helyben meglévő konfliktusokat milyen módon kezeljük, vagy éppen észrevesszük-e azt, aki egyedül van, és segítünk-e neki? Hangsúlyozta, az első két kihívásban döntően az önkormányzat tud segíteni, de a harmadik terület a civil szervezetek nélkül nem tudna működni. Veszprém viszont boldogabb hely attól, hogy van egy harminc éve létező női közösség, ahol lányok, asszonyok azon dolgoznak, hogy ez a város még boldogabb legyen, és biztonságban érezzék magukat, akik itt élnek.

Ovádi Péter, a térség parlamenti képviselője hangsúlyozta, az, hogy István király Gizella királynénak ajándékozta Veszprémet, ezzel a gesztussal Veszprém identitásában kezdettől benne van a nők tisztelete. Nehéz lenne felsorolni, hogy Veszprém mennyi mindent köszönhet a nőknek, de emlékeztette a jelenlévőket a nagyszerű pillanatra, az 1956. december 6-ai néma nőtüntetésre, ami Veszprém történelmének dicső napja. Kijelentette, sokat köszönhetünk a nőknek, és annak a közösségnek, klubnak, akik már harminc éve végzik a városban és a térségben kitűnő tevékenységüket. Meglátása szerint nagyon erős közösségek vannak Veszprémben és a térségben, amelyek az egész országban irányt tudnak mutatni a többi közösség számára. Hozzátette, a bátor kiállás, a közösségteremtés és a barátság az egész társadalom számára mértékadó tevékenység.