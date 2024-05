A búcsúzó diákoknak az együtt töltött három év alatt sok sikerben volt részük. A mostani tanévben a Szakma Kiváló Tanulója Versenyre három asztalos versenyzőt neveztek, közül Keszei Márk Brendon mentesült az interaktív vizsga letétele alól. Felkészítő tanára Marton István volt. Hegesztő szakmában Berzsenyi Dániel és Csóka Dorián Erik szintén mentesült az interaktív vizsgarész alól. Ők Rába Sándor tanár segítségével készültek fel.

Az ünnepségen a város önkormányzatát Dorner László alpolgármester képviselte. Tölgyesi Attila intézményegység-vezető köszöntőjében Einstein szavait idézve kijelentette, nem lehetsz idős és bölcs anélkül, hogy ne lettél volna fiatal és őrült. A ballagók gyakran juttatták eszébe ezt a mondatot. A diákok, akik néhány hét múlva megkapják szakmai bizonyítványukat, fiatalon kerültek a Bercsényibe, de nem előzmények nélkül. Vannak, akik előző iskoláikban talán nem érezték jól magukat, azért váltottak, mások arra jöttek rá, hogy más szakmát akarnak tanulni. Kialakult már a személyiségük, gyorsan kiderült, ki az, aki pillanatok alatt feltalálja magát, ki az, aki biztatásra szorul. A fiatalkor egy hosszú út kezdete a tapasztalat és a bölcsesség felé. Ezen az úton szakértelemmel, szeretettel, megértéssel, de ha kellett, szigorral segítették őket. Lehetőségük volt arra, hogy bővítsék ismereteiket, gyakorlatot szerezzenek a szakmájukban. Az iskolából kilépő fiatalok kezében van innentől a jövő lehetősége és felelőssége. Eddig védőburokkal vette körül őket a család, az iskola, a társak. Mostanra a gondoskodásra szoruló gyerekből felnőtt lett.

– Most elengedjük a kezeteket. Azért tesszük, mert bízunk bennetek – fogalmazta meg Tölgyesi Attila. – Képesek vagytok az önálló munkára és az életre. A saját felelősségetek, hogy észreveszitek-e a kínálkozó lehetőségeket, és azokból mit fogtok megragadni; eszetekbe jut-e, hogy a jelenlegi és leendő családotokért is felelősek vagytok. Tudatosítsátok magatokban, hogy az elindulás és megérkezés között hosszú és rögös az út. Az útnak lesznek sikeres, pozitív szakaszai. Sikereiteket osszátok meg másokkal is, nagyobb lesz a boldogság. Ma nehéz jövőt tervezni fiatalnak és idősek egyaránt. De könnyebb annak, akinek vannak céljai. Ez az értelmes élet mozgatórugója.