Brányi Mária alpolgármester a könyv létrejöttéről elmondta, 2019-ben a város zöldfelületeinek jövőjéről tettek vállalásokat. A nagyszabású munkában a segítségükre volt Strenner József egykori főkertész is. Az előkészítés alatt kiderült az is, hogy kivételes és értékes az a növényanyag, ami a város közterületein fellelhető. Úgy látja: más hasonló léptékű településen nincs ennyi különleges növény. Szerették volna, ha az egykori főkertész megosztja a tudását az arra fogékony és érdeklődő veszprémiekkel is. Menet közben az is egyértelmű lett, hogy a növényeket fel kell mérni. A munka elkészült, közel 1500 növényt jegyeztek fel, és ennek a válogatását könyv formájában, Veszprémi fák és bokrok címmel mutatták be pénteken a Városházán. A kötet páratlan képanyaggal büszkélkedhet, amelyen évekig dolgozott Gáspár Gábor fotóriporter.

A könyvet Géczi János szerkesztette. Elmondta: nem természetes, hogy a velünk élő élőlényeknek ugyanolyan értéket tulajdonítsunk, mint a múzeumi tárgyaknak, ám Veszprém ebben is kuriózum. Az, hiszen az egykori főkertész megírta a veszprémi növények történetét. Az is, hogy séták mentén mutatja be a növényeket. A sétákhoz térképek álnak rendelkezésre, a térképeket kiegészítő leírásokban a növényeknek úgynevezett kiemelt neve van, egy kislexikonban pedig a növények helyi történetéről tudhatunk meg többet. Elhangzott, Veszprémben közel 20 ezer fa és körülbelül 50 ezer cserje él.

A kötet - amelyből a tervek szerint a jövő év elején ezer példány kerülhet a nagyközönség elé - szerzője Strenner József. A város egykori főkertésze azzal kezdte, három éve merült fel az, hogy szükség lenne egy hasonló könyvre, benne ritka helyi fajokról. Menet közben persze a "ritka" szó definíciója átalakult. Ez a mezsgye tágult, és más egyéb okok miatt is számba vettek növényeket. Felmerült: jó-e például, ha idegen növényeket telepítünk a városba? Úgy ítélték meg, az özönnövényeket is bemutatják a veszprémieknek, majd a cserjék is helyet kaptak. Addig bővültek, míg 1500 fölé nőtt a képileg dokumentált növények száma.