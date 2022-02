Parkoló autók hosszú sorai árulkodtak arról már szombaton délelőtt, hogy valami nagyobb esemény zajlik a településen. A hagyományos Vámosi Lencse-és Hurkafesztivál idén is rengeteg érdeklődőt vonzott. A fesztivált megnyitó Ovádi Péter miniszteri biztos, a rendezvény fővédnöke kiemelte, hogy az elmúlt kilenc év bebizonyította, hogy a Vámosi Lencse-és hurkafesztiválnak helye van a térség fesztivál térképén. Megjegyezte még, hogy ahogy egy jó lencsének és hurkának, úgy egy jó rendezvénynek is megvan a receptje. Kell ehhez egy jó polgármester, egy jó közösség és kellenek olyan szervezők és támogatók, akik az ügy mellé állnak. Nemesvámos ezt a receptet jól megtanulta - fogalmazott az országgyűlési képviselő, aki gratulált a rendezvényhez.

Horváth Zsolt védnökként azt hangsúlyozta, hogy ez a térség, Veszprém megyének ez a választókerülete és Nemesvámos az elsők között volt, akik felismerték a nemzeti és a települési értékek fontosságát. Az elsők között alakult itt települési értéktár és hoztak létre ilyen rendezvényeket, mint ez a fesztivál is. Emellett figyelnek arra is, hogy az iskolában felnövekvő új nemzedék is megismerkedjen a település értékeivel, a hungarikumokkal.

Sövényházi Balázs polgármester örömmel újságolta, hogy a pandémia okozta nehézségek ellenére végre kicsit kinyílt a világ, és újra együtt lehetnek az emberek a rendezvényen, amellyel a családokat célozták meg. A színpadi produkciókkal pedig sikerült visszaállítani a fesztivál pandémia előtti programkínálatát. Újdonságként megemlítette, hogy idén a főzőcsapatok ételeit is megkóstolhatták a fesztiválra kilátogatók, jövőre pedig a résztvevők receptjei alapján, egy receptkönyv kiadását is tervezik.

Forrás: Nagy Lajos / Napló

A térség polgármesterei 16 fős csapattal vettek részt a főzőversenyen. Krisztián, a hentes segítségével hurkát, kolbászt készítettek és pecsenyét is sütöttek. Dudar polgármestere, Tóth Edina Kitti elmondta, hogy nagyon jól érzik magukat a rendezvényen, amelyre mindig nagyon készülnek. Miután sültekből jól bereggeliztek, előkerült egy kis házipálinka és finom házi sütemények is. A főzés mellett pedig bőven volt idejük beszélgetni a kollégákkal, és az éves terveiket is megoszthatták egymással.

Nemesvámos testvértelepüléséről, Tusnádról heten érkeztek a 2022-es rendezvényre. Molnár József polgármestertől megtudtuk, hogy már több mint 15 éves a két község kapcsolata. A családok és az önkormányzatok között is kiváló, baráti viszony alakult ki, ezért most is otthonról – haza jöttek Nemesvámosra. Mivel Székelyföldön a lencsét nem ismerik, ezért a lencseétel készítést ellesték a vámosiaktól, a főzőversenyen pedig jellegzetes székely hurkát készítettek. – Jól érezzük magunkat, a hangulat eszméletlen jó, élmény itt lenni – összegzett Tusnád polgármestere.

A vámosi motorosok, akik már a kezdetek óta részt vesznek a főzőversenyen, „kinőtték” az asztalukat, ezért két csapatot is indítottak. A vidám társaság egyik része véres-és májashurkát töltött és sütött. A csapat másik fele egy speciális recept alapján, lencsés fánkot készített, most először. Csizmadia Gábortól megtudtuk, hogy a sima farsangi fánkot töltötték meg csokipudingos, lencsés töltelékkel. Kilenc éve még tinédzserként, lelkes fiatalként, gumicsizmában töltötték a hurkát, most pedig már barátnőkkel, feleségekkel, gyerekekkel érkeztek, és egész napos családi programként vettek részt a fesztiválon, ahol remekül szerepeltek.

A hurkakészítő versenyt ugyanis ők, a Brain Defect Motoros Klub hurka szakköre nyerte „Tradicionális nemesvámosi hurkájával. Második helyet a Vesz-Mont 2000 Kft. csapata szerezte meg „Hurka Attila módra” fantázia nevű hurkájával, míg a harmadik helyen a Haggyáfőzni csapat végzett „ Halhurka és chips” elnevezésű kreációjával.