2015 óta egy magasabb szintű, új köntösbe ágyazott passiót láthatnak az érdeklődők Magyarpolányban. Sokszereplős, sokszöveges, énekkarokat és zenekart is felvonultató lett az előadás, amelynek során nagy a szereplők felelőssége, hiszen élőben megy az elő- adás. A komoly csapatmunka során, ahol az öltöztetőkre és a többi segítőre is nagy nyomás hárul, minden láncszemnek a helyén kell lennie ahhoz, hogy minden olajozottan működjön – vélekedik Grőber József polgármester, aki nagyon büszke a szereplőgárda nagyszerű csapatmunkájára, amit évről évre megvalósítanak.

A járványhelyzet miatt 2020-ban elmaradt a Magyarpolányi passió, tavaly pedig a pünkösdi időszakról augusztusra tették át a hét alkalommal, nagy sikerrel bemutatott előadásokat. 2022-ben szeretnék ismét a megszokott időpontban, a pünkösdi ünnepkör idején előadni a darabot.

– Sokak véleménye az, hogy kerül, amibe kerül, nekünk ez most már egy küldetés, egyfajta örökség, amit meg kell rendeznünk. Tavaly pályázati forrásból sikerült stabillá tenni a passió anyagi hátterét, és idén is pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alapnál, egy nagyszabású pünkösdi fesztiválra, mert a célunk az, hogy rentábilissá tegyük az előadásokat – hangsúlyozta a polgármester, aki szeretné, hogy a szereplők révén az előadás egy nagyobb térségi összefogás lenne. Bár a 120 szereplő és a statiszták többsége helyi, de halimbai és ajkai énekkarokból is vannak a fellépők között, és egyébként is örömmel fogadnak bárkit.

Grőber József – aki maga is szerepel a darabban – elmondta még, hogy a szereplőgárda összetétele alig változik, de várják azok jelentkezését, akik kedvet éreznek a szerepléshez. Többen jelezték felé, hogy szöveges szerepre is vállalkoznak. Az idei első megbeszélésen pedig javasolta, hogy minden szerepet ketten tanuljanak meg, hogy ha bárki valamilyen okból kiesik, akkor legyen, aki pótolja.

– Kétféle ember van: aki már szerepelt a Magyarpolányi passióban, és aki majd szerepelni fog – idézte a helyi mondást a polgármester, hozzátéve, hogy küldetésüknek tekintik, hogy minél több fiatalt bevonjanak a passiót játszók népes családjába, hogy ezáltal ezt a szép hagyományt átadják az utókornak.

Az idei próbák a tervek szerint május 16-án kezdődnek majd. A passió köré kulturális fesztivált szerveznek, amelynek első programja Böjte atya szentmiséje lesz május elsején 18 órakor. Júniusban nyílik a „Mi, svábok mindig jó magyarok voltunk” kiállítás, és a tavalyi sikerre való tekintettel a Mária-kiállítás II. része a faluban.

A passió-előadások napjai pedig a június másodikai főpróba után: június 3–4–5–10 és 11-én lesznek.