A 8. Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon harminckét alkotás szállt versenybe. Idén a szakmai díjakat nyolc kategóriában, a különdíjakat négy kategóriában hirdették ki.

A Bátor útkeresők szekció győztese Jonas Poher Rasmussen Menekülés (Flee) című alkotása. A Bátor ellenállók kategóriában fődíjjal jutalmazták a Kitolt határok (Pushing Boundaries) című alkotást, Lesia Kordonets dokumentumfilmjét. A Bátor nők szekcióban a szakmai zsűri díját Celina Escher Menj tovább! (Fly So far) című filmje kapta. A Bátor álmodozók kategória győztese Ousmane Samassékou Az utolsó menedék (The Last Shelter) című alkotása lett.

A Bátor gyermekek versenyében különdíjat kapott A Vörös falak foglyai (Inside the Red Brick Wall) című doku, melynek alkotói a Hong Kong Documentary Filmmakers név mögé voltak kénytelenek rejtőzni.

A Közönségdíjat szintén a Menekülés (Flee) című animációs dokumentumfilm kapta, amely a veszprémi fesztiválon nyitófilmként mutatkozott be. A vetítést követően Varga Richárd, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa kulturális projektmenedzsere, valamint Tóth Benedek egyetemi oktató tartott szakmai beszélgetést Szabó B. Eszter moderálásával. Ahogyan az egyetem oktatója rávilágított, a film által érintett témakörök mind elhalványulnak amellett a tiszta cél mellett, amelyet az alkotás képvisel: megválaszolni, hol van az otthon? Az otthon fogalmát pedig csak úgy érthetjük meg, ha meg tudjuk válaszolni azt a korántsem egyszerű kérdést: ki vagyok én? A film ezeket a kérdéseket veti fel, miközben olyan nehéz témákat is érint, mint a migráció vagy a háború. A film megformálása is különleges, hiszen a szereplők védelme érdekében animációként készült el. Varga Richárd kiemelte, a megformálási mód is sokat hozzátesz a történethez. Érzelmileg minél nehezebb főhősünk számára egy-egy szituáció, annál absztraktabbá válik a képi megvalósítás. Minél nagyobb borzalmakat mutat be a film, annál inkább választja a szén-technikát ábrázolásmódként, amely még sötétebbé teszi a befogadó számára a látványt. Szabó B. Eszter kérdésére a beszélgetésen Tóth Benedek elmondta, a jó dokumentumfilm nem is annyira a valóságot akarja inkább megmutatni, mint inkább az igazságot. És az igazság, az absztrakt.

A mozis vetítések január 30-án véget értek, de az óriási érdeklődésre tekintettel február 13-ig, Magyarországon mindenki számára, magyar felirattal elérhetőek a BIDF 2022 versenyfilmjei online.