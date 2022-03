A Kőfeszt Folkklub idei második rendezvényén táblás ház fogadta a fellépőket, még az udvarra is kiszorultak jó néhányan az érdeklődők közül. A Folkklub történetében ez volt az első olyan esemény, amely egy hazai nemzetiség – jelesül a magyarországi horvátok – folklórját mutatta be a közönségnek. A program Navratil Andrea Dúdolójával kezdődött, a hangszálak bemelegítése után pedig Éri Péter, a Muzsikás együttes brácsása emlékezett Borbély Jolánra, majd Farkas Zoltán „Batyu” elevenítette fel a legendás Joli nénivel kapcsolatos emlékeit. Közben a Kóló zenekar muzsikált, Bunyevácz Józsefnének, a lakócsai tájház vezetőjének köszönhetően megismerkedhettünk a lakócsaiak hagyományaival és táncaival, majd elmélyedhettünk a „csizmaverős” kóló különös világában is, a Tördemic Néptáncegyüttes tagjainak hathatós közreműködésével.

A rendezvényt ezúttal is a Veszprém–Balaton Európa Kulturális Fővárosa program támogatta.