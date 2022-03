Varró Szilvia, a galéria vezetője köszöntőjében egyebek mellett felidézte, a kortárs galéria egy éve nyitotta meg kapuit a művészet kedvelő közönség előtt, és ma már számos, nemzetközi hírű művészt képviselnek, egyre több látogatóval, műgyűjtővel rendelkeznek. Getto Katalin muzeológus megnyitójában rámutatott, a művek születését változatos körülmények befolyásolják, vannak a műalkotások között olyanok, amelyek keletkezését krízishelyzet alakítja. A válság a művészt arra készteti, hogy új utakat, új eszközöket, új inspirációt keressen. Hasonló körülmények között születtek a most kiállított alkotások, amikor a fiatal művész, aki szobrászként már hírnevet szerzett, az egyetem után a festészet, a grafika iránt is érdeklődött.

- Akkor még keveset tudtam arról, milyen hajtóerők dolgoznak e fordulat mögött, csak annyit érzékeltem, hogy az a kísérletező szellem, a műfajok és médiumok határainak feszegetése, amely a kezdetektől meghatározta a szemléletét, most újabb területeket fedez fel a maga figyelmes, és művészi értelemben véve alázatos módján, osztotta meg gondolatait a művészről a muzeológus. Getto Katalin hozzátette, a pandémia alatt sokan végigjárták a belső utat, amely a lelassulásban, a meditációban találta meg a mentális túlélés eszközét. Bizonyára ez a közös élmény is közrejátszik abban, hogy a most látható műveket szemlélve, könnyű beleélni magunkat az alkotás folyamatába. A művész számára az op art szemlélete taposta ki azt az ösvényt, amelyen szobrászként eljuthatott a grafika és a festészet tájaira. A Nyugi című sorozat grafikái különös feszültséget keltenek, így a gondolat grafikai eszközökkel, vonallal történő kifejtésével, a geometrikus alakzatokból származó motívumok pedig képzettársításokat keltenek a szemlélőben.